La Duquesa de Edimburgo resalta en Panamá la alianza estratégica en clima, igualdad y seguridad global

La duquesa Sofía de Edimburgo realizó una visita oficial a Panamá para reconocer el trabajo conjunto entre ambos países en temas esenciales como la acción climática, la igualdad de género y la prevención de la violencia sexual en contextos de conflicto. La fecha coincidió con la celebración del cumpleaños oficial de Su Majestad el rey Carlos III, lo que dio un matiz simbólico a la jornada. Durante su agenda, Su Alteza Real sostuvo reuniones con autoridades del Gobierno panameño y con aliados estratégicos del Reino Unido en el país, en un acto organizado por la Embajada Británica. La presencia de la duquesa subrayó el valor que Londres otorga a la relación bilateral y al rol de Panamá en la escena internacional.

Reconocimiento a Panamá por su presencia en el Consejo de Seguridad

La visita también destacó la participación de Panamá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un espacio donde el país ha impulsado posiciones alineadas con prioridades globales del Reino Unido, especialmente en seguridad, cambio climático y derechos humanos. En el encuentro celebrado en el Sofitel Legend Casco Viejo —antiguo Club Unión— Su Alteza Real conversó con representantes de organizaciones dedicadas a la protección ambiental, defensa de los derechos humanos y empoderamiento social, incluyendo becarios del programa Chevening. Además, recorrió una muestra fotográfica que evocó la visita de la Reina Isabel II a Panamá en 1953, su primer viaje internacional como monarca. La actividad incluyó una presentación cultural y un saludo protocolar a invitados especiales que trabajan en iniciativas bilaterales de cooperación.

Cena oficial y fortalecimiento de vínculos históricos