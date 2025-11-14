La Duquesa de Edimburgo resalta en Panamá la alianza estratégica en clima, igualdad y seguridad global

Posteriormente, la duquesa acudió a una cena en el <b>Palacio Bolívar</b>, donde se reunió con el <b>ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha</b>. Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron la intención de continuar fortaleciendo los lazos diplomáticos, especialmente en áreas de interés compartido como desarrollo sostenible, paz internacional y participación de la mujer en procesos de toma de decisiones.<b>El embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston</b>, destacó la relevancia del gesto diplomático:'La visita de Su Alteza Real reafirma la importancia de nuestra alianza con Panamá en desafíos globales que requieren esfuerzos conjuntos, como el cambio climático, la equidad de género y la paz. También celebramos más de siete décadas de amistad desde la visita histórica de <b>Su Majestad la reina Isabel II</b> en 1953'.