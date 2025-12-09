  1. Inicio
Javier Milei llega a Oslo para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

El presidente argentino Javier Milei (C) llega al Grand Hotel en Oslo, Noruega.
El presidente argentino Javier Milei (C) llega al Grand Hotel en Oslo, Noruega. EFE
Por
Manuel Vega Loo
  • 09/12/2025 13:16
El presidente de Argentina, Javier Milei, arribó este martes 9 de diciembre a la ciudad de Oslo y llegó al Grand Hotel, donde se hospedan las personalidades invitadas a la histórica ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

Su presencia forma parte de la delegación internacional que acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Además, de Milei participan los presidentes José Raúl Mulino (Panamá); Daniel Noboa (Ecuador), y Santiago Peña (Paraguay).

Milei, conocido por su firme respaldo a líderes y movimientos prodemocráticos en la región, participa en los eventos oficiales organizados por el Comité Nobel en vísperas de la entrega del galardón.

La visita del mandatario argentino se suma a la de otros jefes de Estado latinoamericanos que han llegado a Noruega para acompañar a Machado en un momento simbólico para la oposición venezolana.

