Javier Milei llega a Oslo para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

El presidente de Argentina, Javier Milei, arribó este martes 9 de diciembre a la ciudad de Oslo y llegó al Grand Hotel, donde se hospedan las personalidades invitadas a la histórica ceremonia del Premio Nobel de la Paz.

Su presencia forma parte de la delegación internacional que acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Además, de Milei participan los presidentes José Raúl Mulino (Panamá); Daniel Noboa (Ecuador), y Santiago Peña (Paraguay).

Milei, conocido por su firme respaldo a líderes y movimientos prodemocráticos en la región, participa en los eventos oficiales organizados por el Comité Nobel en vísperas de la entrega del galardón.

La visita del mandatario argentino se suma a la de otros jefes de Estado latinoamericanos que han llegado a Noruega para acompañar a Machado en un momento simbólico para la oposición venezolana.