Javier Milei llega a Oslo para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-milei" target="_blank">El presidente de Argentina, Javier Milei</a>, arribó este martes 9 de diciembre a la ciudad de Oslo y llegó al Grand Hotel, donde se hospedan las personalidades invitadas a la histórica ceremonia del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/premio-nobel" target="_blank">Premio Nobel de la Paz</a>. Su presencia forma parte de la delegación internacional que acompañará a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.Además, de Milei participan los presidentes José Raúl Mulino (Panamá); Daniel Noboa (Ecuador), y Santiago Peña (Paraguay).Milei, conocido por su firme respaldo a líderes y movimientos prodemocráticos en la región, participa en los eventos oficiales organizados por el Comité Nobel en vísperas de la entrega del galardón.La visita del mandatario argentino se suma a la de otros jefes de Estado latinoamericanos que han llegado a Noruega para acompañar a Machado en un momento simbólico para la oposición venezolana.