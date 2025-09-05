Panamá vs. Guatemala: Lo que tienes que saber si vas al Estadio Rommel Fernández

El Estadio Rommel Fernández, el llamado Coloso de Juan Díaz, tendrá un lleno total, este lunes 8 de septiembre, cuando la selección de Panamá reciba a su similar de Guatemala en un juego que forma forma parte de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Para el partido se desplegará un importante operativo de seguridad y logística, que contará con más mil unidades de seguridad, servicios de emergencia, seguridad privada, así lo confimó el comisionado Jorge Domínguez, subdirector de la Policía Nacional durante la conferencia de prensa, en la que se revelaron los detalles.

¿Cuándo inicia el operativo de seguridad para el partido de la selección de Panamá ante Guatemala?

Según detalló, Domínguez desde las 7am del lunes 8 de septiembre iniciará el despliegue de unidades en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde se encuentra el Estadio Rommel Fernández.

En los predios del Coloso Deportivo se instalarán cinco anillos de seguridad.

La capacidad operativa irá incrementando conforme se vaya acercando la hora de apertura para el ingreso de los fanáticos, que será desde las 4pm.

Habrá más de 500 unidades de la Policía Nacional en sitio resguardando, informó el subdirector de la entidad.

¿Cuál será el operativo de tránsito para el partido de Panamá vs. Guatemala?

Adicional a la seguridad en el Estadio Rommel Fernández, la Dirección de Operaciones de Tránsito y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre han organizado un operativo para facilitar la movilización de los vehículos, el transporte y los peatones que acudan al partido.

Se aplicarán desvíos, además de la activación de unidades para el manejo del tránsito.

Asimismo, Mi Bus aplicará zonas específicas para el traslado de los pasajeros.

¿Qué artículos no pueden ingresar al Estadio Rommel Fernández?

Las autoridades también han establecido una serie de artículos que no podrán ingresar al Estadio para el partido de la selección de Panamá ante Guatemala. Entre esos están:

Armas de fuego

Paraguas

Artículos flamables

Objetos punzocortantes

Objetos contundentes

Cascos de motocicleta

Banderas con astas o tubos

Datos importantes para el partido Panamá vs. Guatemala

Puertas abren desde las 4pm

Partido inicia a las 8:30pm

Hasta el minuto 60 se venderán bebidas alcohólicas