Copa América de Béisbol 2025: Todo lo que necesitas saber

PANDEPORTES, WBSC Américas y Oaktree International Sports & Entertainment Ventures anunciaron que Tixbase ha sido nombrado Socio Exclusivo de Boletería para la Copa América de Béisbol 2025, a celebrarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025 en el Estadio Mariano Rivera.

Esta alianza permitirá ofrecer un sistema innovador y seguro, respaldado por tecnología blockchain, que garantiza registros infalsificables, control de acceso confiable y una experiencia centrada en los fanáticos.

El torneo reunirá en el Grupo B a las selecciones de Panamá, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Canadá y Brasil, que disputarán 26 partidos, incluyendo la Súper Ronda y las Finales.