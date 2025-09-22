Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 22 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 22 de septiembre.

Según el pronóstico elaborado por Julissa Rivera, del Imhpa, se espera cielo nublado con aguaceros aislados de moderados a fuertes algunos con actividad eléctrica.

La zona de convergencia intertropical se ubica al norte del país y se observa una vaguada al norte de Colombia aproximándose a Panamá, lo que generaría una atmósfera inestable en el país.

Adicional, el Centro Nacional de Huracanes mantiene la vigilancia de dos ondas tropicales ubicadas en el Atlático Tropical, que tienen posibilidades bajas y medias de convertirse en ciclón tropical para los próximos 7 días.

- Para horas de la mañana: Se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica en las zonas costeras del Pacífico. Posibilidad de lluvias aisladas en Panamá, Colón y Bocas del Toro

- Para la tarde: Se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en la región occidental y central del país. Aguaceros aislados aunque fuertes y con actividad eléctrica en el resto del país, especialmente en zonas montañosas.

- Para la noche: Se prevé se mantengan algunas lluvias aisladas y dispersas en la región occidental del país, algunos sectores de provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá y Darién.