Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 22 de septiembre

El <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> </a>compartió su pronóstico del tiempo para este lunes 22 de septiembre.Según el pronóstico elaborado por Julissa Rivera, del Imhpa, se espera cielo nublado con aguaceros aislados de moderados a fuertes algunos con actividad eléctrica.La zona de convergencia intertropical se ubica al norte del país y se observa una vaguada al norte de Colombia aproximándose a Panamá, lo que generaría una atmósfera inestable en el país.Adicional, el <b><a href="/tag/-/meta/cnh-centro-nacional-de-huracanes-national-hurricane-center-">Centro Nacional de Huracanes</a></b> mantiene la vigilancia de dos ondas tropicales ubicadas en el Atlático Tropical, que tienen posibilidades bajas y medias de convertirse en ciclón tropical para los próximos 7 días. <b>Pronóstico del clima en Panamá para este viernes 19 de septiembre</b><b>- Para horas de la mañana: </b>Se esperan aguaceros aislados con actividad eléctrica en las zonas costeras del Pacífico. Posibilidad de lluvias aisladas en Panamá, Colón y Bocas del Toro<b>- Para la tarde: </b>Se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes con actividad eléctrica en la región occidental y central del país. Aguaceros aislados aunque fuertes y con actividad eléctrica en el resto del país, especialmente en zonas montañosas.<b>- Para la noche:</b> Se prevé se mantengan algunas lluvias aisladas y dispersas en la región occidental del país, algunos sectores de provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá y Darién.