Trump advierte sobre uso de acetaminofén en embarazadas y posible riesgo de autismo

El presidente Donald Trump encendió la polémica al advertir sobre el uso de Tylenol durante el embarazo, mientras expertos y la farmacéutica Kenvue defienden su seguridad.
El presidente Donald Trump encendió la polémica al advertir sobre el uso de Tylenol durante el embarazo, mientras expertos y la farmacéutica Kenvue defienden su seguridad. AFP
Darine Waked
  • 22/09/2025 18:46
El anuncio presidencial encendió un intenso debate médico. Expertos recuerdan que la evidencia científica no confirma una relación directa entre el paracetamol durante la gestación y el autismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitirá una advertencia dirigida a los médicos sobre el consumo de acetaminofén —también conocido como paracetamol— durante el embarazo. Según Trump, el medicamento “podría estar vinculado con un alto riesgo de autismo” en los niños.

“Recomendarán de manera enfática que las mujeres reduzcan el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que exista una necesidad médica evidente”, aseguró el mandatario desde la Oficina Oval.

Debate médico sobre seguridad del paracetamol

La declaración de Trump provocó reacciones inmediatas en la comunidad científica. Especialistas remarcaron que el autismo responde a múltiples factores y que la conexión con el consumo de Tylenol aún no está respaldada por estudios concluyentes.

Por décadas, el paracetamol ha sido considerado la alternativa más segura de venta libre para tratar dolor o fiebre en mujeres embarazadas. En contraste, analgésicos como el ibuprofeno o la aspirina en dosis comunes pueden incrementar el riesgo de complicaciones graves durante la gestación. Sin embargo, los expertos recuerdan que no tratar una fiebre también puede tener consecuencias negativas tanto para la madre como para el feto.

Aliados políticos y respaldo institucional

Durante el anuncio, Trump estuvo acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el comisionado de la FDA, Dr. Marty Makary; el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Dr. Jay Bhattacharya; y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Dr. Mehmet Oz.

El presidente agradeció a Kennedy, a quien calificó como “el hombre que puso este tema en el centro de la política estadounidense”.

Respuesta del fabricante del Tylenol

La farmacéutica Kenvue, productora de Tylenol, emitió un comunicado defendiendo la seguridad del medicamento. La empresa señaló que ha sostenido un “intercambio científico” con autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y recomendó a las embarazadas consultar siempre con su médico antes de consumir cualquier fármaco.

“El acetaminofén es la opción más segura para las mujeres embarazadas cuando resulta necesario a lo largo del embarazo”, afirmó Kenvue, advirtiendo que sin él, las pacientes enfrentan decisiones riesgosas, como soportar fiebre o recurrir a tratamientos con mayores probabilidades de complicaciones.

La compañía recalcó que “más de una década de investigaciones rigurosas, avaladas por expertos médicos y agencias internacionales de salud, confirman que no existe evidencia creíble que vincule el acetaminofén con el autismo”.

