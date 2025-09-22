Trump advierte sobre uso de acetaminofén en embarazadas y posible riesgo de autismo

La declaración de <b>Trump</b> provocó reacciones inmediatas en la comunidad científica. Especialistas remarcaron que el <b>autismo</b> responde a múltiples factores y que la conexión con el consumo de <b>Tylenol</b> aún no está respaldada por estudios concluyentes.Por décadas, el <b>paracetamol</b> ha sido considerado la alternativa más segura de venta libre para tratar <b>dolor</b> o <b>fiebre</b> en mujeres embarazadas. En contraste, analgésicos como el <b>ibuprofeno</b> o la <b>aspirina</b> en dosis comunes pueden incrementar el riesgo de complicaciones graves durante la gestación. Sin embargo, los expertos recuerdan que no tratar una <b>fiebre</b> también puede tener consecuencias negativas tanto para la madre como para el feto.