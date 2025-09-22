Trump advierte sobre uso de acetaminofén en embarazadas y posible riesgo de autismo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitirá una advertencia dirigida a los médicos sobre el consumo de acetaminofén —también conocido como paracetamol— durante el embarazo. Según Trump, el medicamento “podría estar vinculado con un alto riesgo de autismo” en los niños. “Recomendarán de manera enfática que las mujeres reduzcan el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que exista una necesidad médica evidente”, aseguró el mandatario desde la Oficina Oval.

Debate médico sobre seguridad del paracetamol

La declaración de Trump provocó reacciones inmediatas en la comunidad científica. Especialistas remarcaron que el autismo responde a múltiples factores y que la conexión con el consumo de Tylenol aún no está respaldada por estudios concluyentes. Por décadas, el paracetamol ha sido considerado la alternativa más segura de venta libre para tratar dolor o fiebre en mujeres embarazadas. En contraste, analgésicos como el ibuprofeno o la aspirina en dosis comunes pueden incrementar el riesgo de complicaciones graves durante la gestación. Sin embargo, los expertos recuerdan que no tratar una fiebre también puede tener consecuencias negativas tanto para la madre como para el feto.

Aliados políticos y respaldo institucional

Durante el anuncio, Trump estuvo acompañado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el comisionado de la FDA, Dr. Marty Makary; el director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Dr. Jay Bhattacharya; y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Dr. Mehmet Oz. El presidente agradeció a Kennedy, a quien calificó como “el hombre que puso este tema en el centro de la política estadounidense”.

Respuesta del fabricante del Tylenol