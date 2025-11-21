Autoridades se deslindan de zonificación de San Francisco tras fallo que deja sin efecto el PLOT

Autoridades locales reaccionan al fallo del Juzgado Séptimo Civil que deja sin efecto el cambio de zonificación de San Francisco el debate sobre el Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) poniendo distancia en la responsabilidad de cómo se llevó el proceso de consulta pública para el mismo.

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, fue consultada por La Estrella de Panamá tras conocerse la decisión del Juzgado Séptimo Civil, que concedió el amparo de garantías presentado por la Asociación Soy Paitilla y anuló el Acuerdo Municipal N.º 270, con el cual se aprobó la nueva zonificación del corregimiento.

Vamvas aclaró que la Junta Comunal cumplió con recomendar al Municipio mecanismos para asegurar una participación ciudadana legítima en el proceso de consultas:

“La Junta Comunal le compartió recomendaciones a la Alcaldía de cómo llevar a cabo consultas ciudadanas exitosas, como el uso del padrón electoral y la validación de residentes. La realización de las mismas quedó a criterio del Municipio. No vamos a emitir opinión de un asunto legal de otra entidad”, expresó a La Decana.

Por su parte, la Alcaldía de Panamá tomó distancia del proceso judicial, señalando que hasta el momento no se les ha notificado de la decisión pero que la responsabilidad recae en el Consejo Municipal, órgano que aprobó la normativa suspendida.

No obstante, la Alcaldía confirmó que presentará un recurso ante el Poder Judicial. “No somos parte del proceso legal, es el Concejo quien debe dar respuesta”, señaló.

La sentencia que motivó estas reacciones corresponde al Juzgado Séptimo, el cual determinó que la consulta pública del PLOT se realizó sin garantías mínimas de debido proceso ni participación ciudadana efectiva, vulnerando los artículos 32 y 233 de la Constitución.

Ayer, el Juzgado Cuarto Civil rechazó un amparo similar presentado por el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, al considerar que sus señalamientos —incluyendo presuntas irregularidades en la consulta— no podían probarse dentro de un trámite de amparo por su carácter sumario.

Pese a la discrepancia entre juzgados, el fallo que prevalece por ahora es el del Juzgado Séptimo, que mantiene sin efecto el Acuerdo 270 y obliga al Municipio a reiniciar el proceso de participación ciudadana para cualquier nueva propuesta de zonificación.