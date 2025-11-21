Comisión de Reformas Electorales se extenderá hasta 2026

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) no concluirá sus sesiones en 2025, como establecía el calendario inicial.Los debates —cada vez más intensos— sobre los ajustes al sistema electoral rumbo a las elecciones de mayo de 2029 han extendido el proceso más de lo previsto.El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, adelantó a La Estrella de Panamá, el pasado jueves al finalizar la reunión, que la comisión podría seguir sesionando hasta enero de 2026. Recordó que en ciclos anteriores el trabajo de la CNRE se prolongó incluso hasta marzo, en medio de la búsqueda de consensos sobre los puntos más sensibles de las reformas.Una vez cerrada la fase de deliberaciones, los tres magistrados del TE deberán revisar, ordenar y preparar el paquete final de propuestas que será remitido a la Asamblea Nacional para su discusión. Será el Legislativo quien analice, modifique y apruebe las nuevas reglas que regirán los próximos comicios.Actualmente, la CNRE examina el cuarto de cinco bloques que conforman el temario de reformas.