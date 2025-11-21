Mitradel ve ‘compleja’ la unificación de regiones en el salario mínimo y llama a prudencia ante propuesta de $900

En cuanto al posible rango de ajuste que podría considerar el Gobierno, Muñoz fue clara: el Ejecutivo no presentará números en esta etapa. 'No es el momento para que el Ejecutivo dé rangos o expectativas. Es el momento de que trabajadores y empleadores expongan sus cifras', dijo.Solo en caso de que ambas partes no lleguen a un acuerdo antes del 10 de diciembre, el Ejecutivo tendrá la obligación de fijar el ajuste, tal como dicta la ley.La ministra recordó que esta revisión es especialmente sensible porque afecta no solo a los trabajadores activos, sino también a quienes buscan empleo. La Mesa continuará sesionando los miércoles 26 de noviembre, 3 y 10 de diciembre con miras a definir si hay espacio para un acuerdo entre trabajadores y la empresa privada o si, nuevamente, corresponderá al Gobierno fijar el ajuste salarial para que regirá a partir de enero de 2026.