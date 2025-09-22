Presidente Mulino participa en ceremonia de la bolsa de Nueva York durante la Asamblea de la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se sumó este lunes a la larga lista de mandatarios y líderes mundiales que han tocado la campana de clausura de la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés).

La ceremonia tuvo lugar en el marco de la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se trata de un acto simbólico que marca el inicio o fin de las operaciones bursátiles de la bolsa neoyorquina. “En nombre del Gobierno de la República de Panamá fue un honor tocar la campana hoy. Les deseo lo mejor, siempre en beneficio del mercado y de la estabilidad financiera mundial”, expresó Mulino en su cuenta de X.

El presidente fue recibido en la alfombra roja por Lynn Martin, presidente de NYSE; Will Goodwin, jefe de Relaciones Corporativas; y Nicolás Arino, de Mercados Capitales de Suramérica, con quienes mantuvo una reunión privada.

“La Bolsa de Nueva York da la bienvenida a su excelencia José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República de Panamá, y al gobierno de Panamá para reconocer la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, publicó la NYSE en su cuenta de X.

Antes del acto, Mulino firmó el libro de invitados especiales en la sala de juntas y luego recorrió el parte de operaciones de la bolsa.

En años recientes, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, han protagonizado esta ceremonia, la cual data de la década de 1870 y que ha contado con la participación de otros líderes como Ronald Reagan, en 1985.

Por aquellos años, se solía utilizar un gong chino, pero este fue reemplazado en 1903, cuando se incorporó una campana de bronce operada de manera eléctrica.