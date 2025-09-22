Presidente Mulino participa en ceremonia de la bolsa de Nueva York durante la Asamblea de la ONU

El <b>presidente de la República, José Raúl Mulino, </b>se sumó este lunes a la larga lista de mandatarios y líderes mundiales que han tocado la campana de clausura de la <b>Bolsa de Nueva York </b>(NYSE, por sus siglas en inglés).La ceremonia tuvo lugar en el marco de la<b> 80ª Sesión</b> de la <b>Asamblea General de las Naciones Unidas</b> y se trata de un acto simbólico que marca el inicio o fin de las operaciones bursátiles de la bolsa neoyorquina. 'En nombre del <b>Gobierno de la República de Panamá </b>fue un honor tocar la campana hoy. Les deseo lo mejor, siempre en beneficio del mercado y de la estabilidad financiera mundial', expresó <b>Mulino </b>en su cuenta de X.El presidente fue recibido en la alfombra roja por <b>Lynn Martin,</b> presidente de <b>NYSE</b>; <b>Will Goodwin,</b> jefe de <b>Relaciones Corporativas; y Nicolás Arino, de Mercados Capitales de Suramérica,</b> con quienes mantuvo una reunión privada.'La <b>Bolsa de Nueva York </b>da la bienvenida a su excelencia <b>José Raúl Mulino Quintero</b>, presidente de la <b>República de Panamá</b>, y al gobierno de Panamá para reconocer la <b>80ª Sesión</b> de la Asamblea General de las Naciones Unidas', publicó la NYSE en su cuenta de X.Antes del acto, <b>Mulino</b> firmó el libro de invitados especiales en la sala de juntas y luego recorrió el parte de operaciones de la bolsa.En años recientes, el <b>presidente de Argentina, Javier Milei, </b>y el mandatario estadounidense, <b>Donald Trump,</b> han protagonizado esta ceremonia, la cual data de la década de 1870 y que ha contado con la participación de otros líderes como <b>Ronald Reagan, en 1985.</b>Por aquellos años, se solía utilizar un gong chino, pero este fue reemplazado en <b>1903</b>, cuando se incorporó una campana de bronce operada de manera eléctrica.