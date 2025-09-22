ITSE en crisis: reducción de fondos afectará 20 carreras e ingreso de nuevos estudiantes

La reducción presupuestaria impactará <b>más del 80% de los proyectos de inversión e infraestructura</b> de la institución, incluyendo:El pago del préstamo con la <b>CAF</b>.Implementación de <b>convenios</b> educativos.Acceso de los estudiantes a <b>laboratorios y equipos técnicos</b>.Operación de servicios básicos como la <b>cafetería</b>.Proyectos futuros, como los acuerdos con la <b><a href="/tag/-/meta/zlc-zona-libre-de-colon">Zona Libre de Colón</a></b> y <b><a href="/tag/-/meta/mitradel-ministerio-de-trabajo-y-desarrollo-laboral">Ministerio de Trabajo (Mitradel)</a></b> y el <b>Instituto Panameño de Estudio de Labores (IPEL).</b>El recorte genera preocupación sobre la <b>capacidad del ITSE para mantener su oferta académica y la calidad de la educación técnica</b>, dejando en incertidumbre a miles de estudiantes que dependen de esta institución para su formación profesional.<b>ITSE deberá reducir su matrícula para el año 2026</b>La <b>rectora del ITSE, Milena Gómez Cedeño</b>, advirtió que el recorte presupuestario para la vigencia fiscal de 2026 provocará que se reduzca la matrícula. <i>'Efectivamente, el ITSE inició este año con más de 4,200 estudiantes. Con las cuatro retenciones presupuestarias hacia el 2025, hemos tenido que frenar el acceso teniendo menos de 700 estudiantes que han podido ingresar este año', </i>dijo Gómez sobre la actuación situación de la entidad. Con relación al próximo año, la rectora del ITSE puntualizó que el ajuste presupuestario representa <i>'una tasa de decrecimiento del 47% menos, ósea no podrá recibir a 2,500 estudiantes'.</i>