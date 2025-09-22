ITSE en crisis: reducción de fondos afectará 20 carreras e ingreso de nuevos estudiantes

Unos 10.000 estudiantes y 20 carreras del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) podrían verse seriamente afectados por el recorte presupuestario planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el año 2026, según el proyecto de asignación presentado a la Asamblea Nacional. De acuerdo con la propuesta, el ITSE dispondrá de apenas $21,8 millones, cifra que representa tres veces menos que los $69 millones asignados en 2025, equivalentes a un 72% de reducción respecto al presupuesto actual.

Los diputados de la Comisión de Presupuesto expresaron su preocupación por el impacto que este recorte tendría sobre la educación técnica en el país. Por su parte, funcionarios del MEF explicaron que la reducción responde a que el ITSE solicitó más fondos de los que el ministerio podía asignar, basándose en proyecciones de recaudación y deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, los representantes del MEF aseguraron que la inversión realizada hasta la fecha por el ITSE ha sido adecuada, enfatizando que la institución ha manejado correctamente los recursos disponibles.

¿Cómo afecta esto a los estudiantes?