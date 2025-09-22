  1. Inicio
Trump revelará plan de paz en Gaza ante líderes árabes en la ONU

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour (2.ª der.), aplaude al presidente francés, Emmanuel Macron (fuera de plano), al concluir su discurso durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Palestinos. AFP
Darine Waked
  • 22/09/2025 19:27
Estados Unidos prepara iniciativa para el fin del conflicto, mientras la comunidad internacional reconoce al Estado Palestino en histórica conferencia celebrada en la Asamblea General en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará este martes en la sede de la ONU un plan de paz para Gaza, dirigido a líderes árabes y centrado en la gobernanza de posguerra sin la participación de Hamás. La propuesta, adelantada por Axios, contempla la liberación de rehenes, el cese de la guerra y una eventual retirada israelí.

En la reunión participarán representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán. Según fuentes de Washington, también se discutirá el despliegue de tropas árabes en Gaza para facilitar la transición y asegurar la financiación árabe y musulmana destinada a la reconstrucción.

Reconocimiento al Estado Palestino en la ONU

Mientras tanto, más de un centenar de líderes mundiales participaron este lunes en una conferencia de la ONU en Nueva York que impulsa el reconocimiento del Estado Palestino.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que “ha llegado el momento de la paz” y pidió un Gobierno de transición en Gaza bajo la Autoridad Nacional Palestina. El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, consideró la cumbre “un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y el olvido”.

El comisionado de la UNRWA, Philippe Lazzarini, advirtió que “el reconocimiento no significa nada sin un alto el fuego en Gaza”. Países como Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Malta, Andorra, Luxemburgo y San Marino anunciaron oficialmente su respaldo a Palestina.

