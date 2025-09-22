Trump revelará plan de paz en Gaza ante líderes árabes en la ONU

El presidente de <b>Estados Unidos</b>, <b>Donald Trump</b>, presentará este martes en la sede de la <b>ONU</b> un plan de paz para <b>Gaza</b>, dirigido a <b>líderes árabes</b> y centrado en la gobernanza de posguerra sin la participación de <b>Hamás</b>. La propuesta, adelantada por <b>Axios</b>, contempla la liberación de rehenes, el cese de la guerra y una eventual <b>retirada israelí</b>.En la reunión participarán representantes de <b>Arabia Saudí</b>, <b>Emiratos Árabes Unidos</b>, <b>Qatar</b>, <b>Egipto</b>, <b>Jordania</b>, <b>Turquía</b>, <b>Indonesia</b> y <b>Pakistán</b>. Según fuentes de <b>Washington</b>, también se discutirá el despliegue de tropas árabes en Gaza para facilitar la transición y asegurar la financiación árabe y musulmana destinada a la reconstrucción.