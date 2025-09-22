Trump revelará plan de paz en Gaza ante líderes árabes en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentará este martes en la sede de la ONU un plan de paz para Gaza, dirigido a líderes árabes y centrado en la gobernanza de posguerra sin la participación de Hamás. La propuesta, adelantada por Axios, contempla la liberación de rehenes, el cese de la guerra y una eventual retirada israelí. En la reunión participarán representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán. Según fuentes de Washington, también se discutirá el despliegue de tropas árabes en Gaza para facilitar la transición y asegurar la financiación árabe y musulmana destinada a la reconstrucción.

Reconocimiento al Estado Palestino en la ONU