Investigan como ataque directo el asesinato del actor argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México

Fede Dorcaz, quien era un actor y cantante argentino, murió en la Ciudad de México tras ser blanco de lo que la Policía local describe como un posible “ataque directo” en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Dorcaz, quien estuvo en la ciudad de Panamá este 25 de septiembre para los Premios Juventud de la cadena Univisión, murió en un supuesto robo de su vehículo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de México en un comunicado detalló que Dorcaz recibió varios disparos mientras circulaba sobre el Anillo Periférico, una avenida que rodea a la Ciudad de México.

Dorcaz iba en su camioneta cerca de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza cuando fue atacado.

En el comunicado, emitido tras la muerte del actor este 9 de octubre, también se informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizará una investigación.

La investigación se efectuará conjuntamente entre los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de México.

De acuerdo con CNN en Español, Dorcaz tenía previsto participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, señaló la cuenta oficial del programa Las Estrellas Bailan en Hoy, que se transmite por la cadena Televisa.

Este caso tomó más relevancia en los medios internacionales porque ocurrió a menos de un mes de la desaparición y el posterior homicidio de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown.

Los cuerpos de los cantantes colombianos fueron localizados descuartizados en el municipio de Cocotitlán, en el central Estado de México.

Infobae reportó que, hasta el momento, las autoridades no han anunciado detenciones vinculadas a este caso y la investigación para dar con los responsables sigue abierta.

Según Infobae, sobre el móvil del asesinato de Dorcaz hay apenas hipótesis.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que, al parecer, se trata de un ataque directo, reiteró Infobae.

No obstante, hay algunos medios de comunicación y periodistas como José Luis Morales que apuntan a un posible intento de asalto al que la víctima se resistió.