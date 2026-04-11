Accidente de bus en Pacora deja conductor atrapado y moviliza a los bomberos

Un accidente de tránsito fue reportado en la mañana de este sábado 11 de abril <b>en el sector de Montemadero, en Pacora, al este del distrito Panamá</b>, generando la movilización inmediata de los estamentos de emergencia.De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el accidente <b>involucró a un bus tipo coaster y un camión cisterna.</b>Las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas por las autoridades. Al lugar acudieron funcionarios del <a href="/tag/-/meta/bcbrp-benemerito-cuerpo-de-bomberos-de-la-republica-de-panama">Cuerpo de Bomberos de Panamá </a>y de la <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a>, quienes procedieron a asegurar la escena, brindar atención primaria y coordinar las labores de asistencia. Extraoficialmente se habla que algunos pasajeros quedaron atrapados en la estructura del autobús.Los bomberos realizaron ayudaron a sacar al conductor quién aún se encontraba atrapado en el bus.Hasta el momento, <b>no se ha confirmado la cantidad de personas heridas ni la gravedad de las posibles lesiones</b>, pero se coordino ambulancias con la<a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social"> Caja de Seguro Social (CSS) </a>y el<a href="/tag/-/meta/sistema-unico-de-manejo-de-emergencias-sume-911"> Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME)</a>.El tránsito en el área se vio parcialmente afectado mientras se llevaban a cabo las labores de atención y control de la situación.Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles sobre este accidente, incluyendo el estado de los ocupantes del bus y las posibles causas del siniestro.