Accidente de bus en Pacora deja conductor atrapado y moviliza a los bomberos

Un accidente de tránsito fue reportado en la mañana de este sábado 11 de abril en el sector de Montemadero, en Pacora, al este del distrito Panamá, generando la movilización inmediata de los estamentos de emergencia.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, el accidente involucró a un bus tipo coaster y un camión cisterna.

Las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Al lugar acudieron funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Panamá y de la Policía Nacional, quienes procedieron a asegurar la escena, brindar atención primaria y coordinar las labores de asistencia. Extraoficialmente se habla que algunos pasajeros quedaron atrapados en la estructura del autobús.

Los bomberos realizaron ayudaron a sacar al conductor quién aún se encontraba atrapado en el bus.

Hasta el momento, no se ha confirmado la cantidad de personas heridas ni la gravedad de las posibles lesiones, pero se coordino ambulancias con la Caja de Seguro Social (CSS) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME).

El tránsito en el área se vio parcialmente afectado mientras se llevaban a cabo las labores de atención y control de la situación.

Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles sobre este accidente, incluyendo el estado de los ocupantes del bus y las posibles causas del siniestro.