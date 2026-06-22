Meduca y Universidad de Panamá suspenden clases por el Mundial 2026

En cumplimiento con el Decreto Ejecutivo N.° 20 del 22 de junio de 2026, el <a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a> y la <a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">Universidad de Panamá</a> informaron la suspensión de las actividades académicas presenciales para este martes 23 de junio, como consecuencia del partido de la selección nacional de fútbol en la <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de Fútbol 2026</a>.La medida del Meduca alcanza a todos los centros educativos oficiales y particulares del país, pero aplicará de manera exclusiva para las jornadas vespertina (clases de la tarde) y nocturna (jóvenes y adultos). Según el comunicado oficial de la institución, la paralización de las clases presenciales busca <i>'apoyar con entusiasmo y pasión a nuestra selección nacional'</i>, que disputará su segundo encuentro mundialista a las <b>6:00 p.m.</b> (hora local).Por su parte, el Consejo Académico de la UP adoptó una línea similar. El rector de la primera casa de estudios superiores, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-flores-castro">Eduardo Flores</a></b> Castro, informó que tras realizar las consultas correspondientes se determinó que la institución laborará este martes de forma corrida e ininterrumpida únicamente hasta las <b>2:00 p.m.</b>A partir de dicha hora, quedarán suspendidas de forma total las labores académicas y administrativas en todos los campus, extensiones y centros regionales de la UP en el territorio nacional. La administración universitaria solicitó a los estudiantes, docentes y personal administrativo tomar las previsiones logísticas correspondientes ante el cierre anticipado.El cese de actividades en el sector educativo cumple con la orden del Órgano Ejecutivo, que instruyó <b>el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales desde las 2:00 p.m., otorgando cuatro horas libres a los funcionarios antes del pitazo inicial</b>.