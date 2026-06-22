Meduca y Universidad de Panamá suspenden clases por el Mundial 2026

En cumplimiento con el Decreto Ejecutivo N.° 20 del 22 de junio de 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) y la Universidad de Panamá informaron la suspensión de las actividades académicas presenciales para este martes 23 de junio, como consecuencia del partido de la selección nacional de fútbol en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

La medida del Meduca alcanza a todos los centros educativos oficiales y particulares del país, pero aplicará de manera exclusiva para las jornadas vespertina (clases de la tarde) y nocturna (jóvenes y adultos). Según el comunicado oficial de la institución, la paralización de las clases presenciales busca “apoyar con entusiasmo y pasión a nuestra selección nacional”, que disputará su segundo encuentro mundialista a las 6:00 p.m. (hora local).

Por su parte, el Consejo Académico de la UP adoptó una línea similar. El rector de la primera casa de estudios superiores, Eduardo Flores Castro, informó que tras realizar las consultas correspondientes se determinó que la institución laborará este martes de forma corrida e ininterrumpida únicamente hasta las 2:00 p.m.

A partir de dicha hora, quedarán suspendidas de forma total las labores académicas y administrativas en todos los campus, extensiones y centros regionales de la UP en el territorio nacional. La administración universitaria solicitó a los estudiantes, docentes y personal administrativo tomar las previsiones logísticas correspondientes ante el cierre anticipado.

El cese de actividades en el sector educativo cumple con la orden del Órgano Ejecutivo, que instruyó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales desde las 2:00 p.m., otorgando cuatro horas libres a los funcionarios antes del pitazo inicial.