Agenda cultural: música, teatro, cine y literatura protagonizan la semana del 22 al 26 de junio

La agenda cultural ofrecerá una amplia variedad de actividades entre el 22 y el 26 de junio, con propuestas que abarcan música, teatro, literatura, cine, arte contemporáneo, patrimonio histórico y espacios de reflexión ciudadana. Durante esos días, instituciones culturales, bibliotecas, museos, organizaciones comunitarias y centros educativos desarrollarán eventos dirigidos a públicos de todas las edades, consolidando una programación que busca promover el acceso a la cultura y fortalecer la participación ciudadana.

Uno de los eventos más llamativos de la semana será la celebración de La Fiesta de la Música (La Fête de la Musique, en francés), prevista para el 22 de junio de 4:00 pm a 9:00 pm en Vía Argentina. Esta iniciativa, impulsada por la Alianza Francesa de Panamá, forma parte de una tradición internacional que promueve la música en espacios públicos y que cada año reúne a artistas y amantes de diversas expresiones musicales. La actividad busca acercar la cultura a la ciudadanía mediante presentaciones abiertas y gratuitas, convirtiendo calles y plazas en escenarios para el encuentro artístico.

Ese mismo día también se llevará a cabo el conversatorio ‘El Relevo Generacional en el teatro panameño’, organizado a las 7:00 pm en el Teatro en Círculo. La actividad reunirá a representantes de distintas generaciones vinculadas a las artes escénicas para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el teatro nacional, así como la importancia de formar nuevas audiencias y garantizar la continuidad de la producción artística en el país. Los panelistas serán los actores y actrices Stella Lauri, Augusto Posso, Rodrigo Farrugia, Peggy Bousounis y Roxanna Rivera.

Otro de los acontecimientos relevantes de la semana es la Cumbre Internacional de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento: El Poder de la Conexión, que se desarrollará hasta el 26 de junio en el Panama Convention Center. El encuentro reunirá a especialistas, académicos, comunicadores y representantes de organizaciones nacionales e internacionales para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el papel de la comunicación en la transformación social, la salud pública, la educación y el desarrollo sostenible.

El próximo 23 de junio tendrá lugar el estreno del documental ‘Pedro Miguel, El Cementerio Olvidado’ en la Galería Solar del Casco Antiguo. La presentación estará acompañada por un conversatorio que permitirá profundizar en la investigación histórica que dio origen al proyecto audiovisual y reflexionar sobre la preservación del patrimonio y la memoria colectiva. La actividad contará con entrada gratuita para el público.

Ese mismo día, también destaca el conversatorio ‘El estado de la Libertad de Expresión en América Latina’ con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, que se realizará en el Centro Cultural de España Casa del Soldado a las 6:00 pm. El encuentro buscará analizar los desafíos actuales que enfrenta la libertad de prensa y de expresión en la región, así como el impacto de los cambios tecnológicos y políticos en el ejercicio del periodismo y la participación democrática.

La literatura tendrá un papel destacado el 25 de junio con el encuentro ‘Hablemos de Libros: Clásicos, Modernos y Universales’, organizado por la Fundación Biblioteca de Boquete, en la provincia de Chiriquí. La actividad está dirigida a lectores interesados en compartir experiencias y debatir sobre obras que han marcado la historia de la literatura mundial.

El próximo 26 de junio, uno de los principales atractivos será el recital ‘Amor Mío’, programado en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa y ofrecido por la Embajada de Turkiye. El evento, de entrada gratuita, presentará al tenor turco Aykut Yılmaz y a la pianista Şenay Yılmaz (padre e hija) en el contexto de las celebraciones culturales del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Además de las actividades programadas para estos días, el público podrá visitar diversas exposiciones que continúan abiertas en distintos puntos del país. Entre ellas destacan ‘Ana Frank: Una Historia Vigente’ en el Museo de la Libertad, ‘El Mundo según Mafalda’ en la Ciudad de las Artes, ‘El Ojo Desarmado’ en la Casa del Soldado, la exhibición itinerante ‘Picante’ en Portobelo (Colón) y las muestras permanentes e históricas que ofrece el Museo del Canal Interoceánico. Estas iniciativas complementan una agenda que reafirma el dinamismo cultural del país, que está cada vez más en auge, y ofrece múltiples alternativas para disfrutar del arte, el conocimiento y la creatividad durante la última semana de junio.