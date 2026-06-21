Abelardo de la Espriella, electo presidente de Colombia; el regreso de la derecha al poder

La victoria de De la Espriella comenzó a tomar forma durante la primera vuelta presidencial, celebrada tres semanas atrás, cuando se convirtió en el candidato más votado y consolidó una coalición de sectores de derecha, centroderecha y votantes independientes.Posteriormente, la mayoría de las encuestas publicadas antes de la veda electoral lo ubicaron al frente de la contienda, aunque ninguna anticipó con precisión el estrecho margen con el que finalmente se impondría sobre Cepeda.La participación electoral también confirmó el alto nivel de movilización ciudadana. Más de 26 millones de colombianos acudieron a las urnas en una elección observada con atención dentro y fuera del país.