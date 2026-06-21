Del Perú a Panamá: el origen de la visión integracionista de Simón Bolívar

Más allá de la independencia política, <b>Simón Bolívar</b> imaginó un sistema de cooperación permanente entre los nuevos Estados americanos.Según Gálvez, el Libertador comprendía que las jóvenes repúblicas enfrentaban un escenario internacional complejo, marcado por los intentos de las monarquías europeas de restaurar el antiguo orden tras la caída del ex emperador francés <b>Napoleón Bonaparte</b>.La llamada <b>Santa Alianza</b>, integrada por varias potencias europeas, generaba preocupación entre los líderes americanos, que temían posibles intentos de reconquista o desconocimiento de las independencias recién obtenidas.Ante ese panorama, Bolívar propuso la creación de una <b>alianza política latinoamericana</b> entre los nuevos Estados.'Se buscaba fortalecer el reconocimiento internacional de las nuevas repúblicas y construir mecanismos de cooperación frente a amenazas comunes', explicó Gálvez.Las discusiones del Congreso fueron incluso más ambiciosas. Los delegados debatieron ideas relacionadas con la <b>integración económica</b>, la <b>libre circulación de personas</b> y la <b>cooperación política</b> entre los países participantes.Algunas de esas propuestas, señaló el historiador, recuerdan conceptos que hoy forman parte de organismos como la <b>Comunidad Andina</b> o incluso de experiencias de integración más profundas como la <b>Unión Europea</b>.'Estamos hablando de ideas extraordinariamente avanzadas para 1826', destacó.