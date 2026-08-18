Cable & Wireless aclara señalamientos de Contraloría por contrataciones

Cable & Wireless Panamá, S.A. (CWP) aclaró los cuestionamientos del contralor general de la República, Anel Flores, sobre presuntos conflictos de intereses en la vinculación de familiares del exvicepresidente José Gabriel Carrizo dentro de la compañía, al aclarar que sus incorporaciones obedecieron a una transacción comercial realizada en 2014 y no a designaciones políticas.

A través de un pronunciamiento institucional a cargo de Roberto Mendoza, director senior de Asuntos Corporativos de CWP, la empresa de capital mixto —donde el Estado panameño mantiene un 49% de participación accionaria— precisó la cronología de la llegada de los ejecutivos Julio y Manuel Spiegel.

De acuerdo con la compañía, ambos profesionales ingresaron a la organización tras la adquisición de Grupo Sonitel en 2014 mediante la figura de sustitución patronal, proceso en el que más de 350 especialistas en tecnología pasaron a formar parte de CWP. La transacción ocurrió cinco años antes del inicio del periodo constitucional 2019-2024.

“No se trató de contrataciones realizadas por CWP como consecuencia de una relación familiar o política”, sostuvo el vocero de la firma. La aclaración responde a las declaraciones del contralor Flores, quien anunció una auditoría forense a CWP al cuestionar la permanencia de los cuñados del exvicepresidente en cargos directivos y de negociación con el Estado durante la administración gubernamental pasada.

La empresa detalló que Julio Spiegel laboró en la compañía hasta enero de 2023, mientras que Manuel Spiegel permaneció en la organización hasta junio de 2025.

CWP manifestó su disposición de colaborar con la Contraloría General de la República en la fiscalización actualmente en curso, aportando la documentación requerida para sustentar sus actuaciones. Asimismo, la empresa solicitó permitir que el proceso concluya para que cualquier dictamen se fundamente en evidencias verificables.

En su intervención en TVN Noticias este martes 18 de agosto, el contralor Flores también informó sobre la reapertura de investigaciones a la concesionaria eléctrica Naturgy, el freno al refrendo de una adenda en la compra de computadoras del Ministerio de Educación (Meduca) y el análisis de los fondos entregados al Comité Olímpico para los Juegos Suramericanos.