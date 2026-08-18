Las 5 noticias más importantes de Panamá y el mundo este 18 de agosto

La jornada informativa de este martes 18 de agosto estuvo marcada por decisiones judiciales, medidas educativas, investigaciones sobre empresas y acontecimientos internacionales que generaron atención en Panamá y el mundo.

-El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó que se mantiene la suspensión de clases para este miércoles 19 de agosto en 172 centros educativos de la región de Ñö Kribo, en la comarca Ngäbe-Buglé. La medida afecta a centros escolares de esta región, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de la situación que motivó la suspensión de las actividades académicas.

-Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un tercer hombre presuntamente vinculado a una red dedicada al reclutamiento de panameños para participar en actividades militares en el extranjero. El caso está relacionado con la guerra entre Rusia y Ucrania y permanece bajo investigación.

-La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad solicitó ampliar la auditoría relacionada con Panama Ports Company (PPC). La diligencia forma parte de la investigación que las autoridades mantienen sobre la empresa que operó los puertos de Balboa y Cristóbal. La ampliación de la auditoría fue considerada necesaria para continuar con el proceso investigativo.

-El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que la Contraloría realizará una auditoría forense a Cable & Wireless. El funcionario también informó sobre avances en la revisión de la compra de computadoras portátiles por parte del Ministerio de Educación.

-Un terremoto de magnitud 4,7 se registró este martes en la provincia de Granada, España. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el epicentro se ubicó en el municipio de Gójar, a una profundidad de cinco kilómetros.

El movimiento sísmico se registró a las 10:37 horas y fue seguido por varias réplicas en distintos puntos de la cuidad.