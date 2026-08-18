¿Un Super Bowl internacional? La NFL contempla mover su gran final

El comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell, evaluó la posibilidad de establecer franquicias permanentes y realizar el Super Bowl en sedes internacionales durante una entrevista concedida a la cadena alemana RTL/ntv como parte del plan de expansión global del organismo.
Esta nueva iniciativa contempla incrementar la presencia del fútbol americano en mercados de Europa, Latinoamérica y Oceanía.
De acuerdo con los reportes publicados por Forbes México, el directivo explicó durante la conversación con el exfutbolista Markus Kuhn que la celebración de un partido de campeonato fuera del territorio estadounidense dependerá del establecimiento previo de un equipo con residencia fija en esa misma ciudad.
Asimismo, Goodell señaló que la institución proyecta la llegada paulatina de clubes al extranjero debido al crecimiento continuo del interés de la afición y de la estructura comercial fuera de Norteamérica.
“Definitivamente hay ciudades internacionales que podrían acoger algo así”, dijo Goodell. “Pero nos gustaría ver primero un equipo de la NFL en una ciudad así.”
Esta proyección coincide con la autorización de la junta de propietarios para aumentar la cuota de encuentros de temporada regular fuera de suelo estadounidense, alcanzando hasta diez compromisos por año en ciudades como Londres, Ciudad de México, Múnich, Madrid, París, Río de Janeiro y Melbourne.
La estrategia busca afianzar la presencia de la liga en recintos de alta capacidad e infraestructura técnica antes de formalizar el traslado definitivo de un conjunto deportivo.
A pesar del avance en las negociaciones comerciales, la implementación de franquicias internacionales requiere la resolución de factores logísticos complejos entre los directivos y la asociación de jugadores.
Entre las principales variables operativas destacan la gestión de las distancias de viaje entre continentes, la adaptación a los diferentes husos horarios y la reprogramación de los periodos de descanso para los planteles participantes.
Por ahora, no se ha dicho oficialmente las posibles ciudades candidatas para albergar esta propuesta. Sin embargo, algunos medios apuntan a que México o Inglaterra podría ser opciones reales debido que reciben de forma regular alguno de los partidos que se juegan fuera de suelo estadounidense.
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