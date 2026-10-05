Cae el primer ejecutivo de banco vinculado al caso Pandora

Detienen al primer ejecutivo de un banco en la trama de corrupción de Operación Pandora. Luego de tres meses de operativos que resultaron con la aprehensión de decenas de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), abogados y empresarios, una persona directamente vinculada a la banca es aprehendida por las autoridades. Se trata de Arnoldo Salgado Galeano, quien hasta septiembre de este año fue director de Finanzas en BAC Panamá. Salgado es Contador Público Autorizado (CPA), “líder en finanzas y auditoría, optimización de procesos y controles internos”, de acuerdo a su perfil personal en Linkedn. Su firma aparece en los informes presentados por el banco ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) dando fe que los estados financieros estaban en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). En el Registro Público aún se encuentra como apoderado de BAC International Bank, Inc. Por el momento, se desconocen los detalles exactos sobre el rol que habría tenido Salgado en la Operación Pandora. Las audiencias para legalización de la aprehensión, imputación de cargos y ordenamiento de medidas cautelares ya fueron solicitadas por el Ministerio Público y deberían llevarse a cabo este martes para cumplir con los tiempos legales aunque al cierre de esta edición el Órgano Judicial no ha confirmado la hora exacta.

BAC y Pandora

BAC, el segundo banco más grande de la plaza panameña, mantiene un lugar clave dentro de la investigación del caso Pandora. El informe de auditoría realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalla transferencias por poco más de 36 millones de dólares de parte del banco por la compra de créditos fiscales cuya legitimidad ahora está siendo investigada. La entidad bancaria respondió a La Estrella de Panamá sobre el caso en julio, reiterando que la compra de créditos fiscales se realizó siguiendo los procedimientos legales, sin nunca pagar antes que el sistema estatal reflejará el crédito a favor del banco. Además, aseguró que preservaron la evidencia y trazabilidad operación por operación, incluyendo contratos, soportes de acreditación por parte de la DGI, comprobantes de pago, trazabilidad de fondos, debida diligencia y demás documentación relevante. En agosto, la entidad tomó la decisión de voluntariamente incorporarse al proceso penal con el objetivo de colaborar de forma eficiente con el Ministerio Público. Un mes después, Salgado es separado de su cargo dentro del banco. Luego de su aprehensión, BAC emitió un comunicado desvinculándose de las acciones que podría haber cometido Salgado y asegurando que sus operaciones regulares no se verían afectadas. “Es indispensable separar con absoluta claridad dos ámbitos totalmente distintos. Por un lado, las investigaciones judiciales responden a actuaciones individuales de personas naturales, que no representan ni comprometen la conducta ética y legal de nuestro banco. Por el otro, la operación de la entidad: BAC adquirió créditos fiscales de forma lícita, amparado en el principio de legítima confianza y legalidad sobre las certificaciones oficiales y validaciones emitidas por la DGI”, señaló la entidad bancaria. “Queremos garantizar, una vez más y con total certeza, que esta situación se relaciona exclusivamente con obligaciones tributarias. Por lo tanto, este proceso no afecta las cuentas, los ahorros, los depósitos ni los fondos de nuestros clientes. BAC mantiene sus operaciones con normalidad y cuenta con los niveles de liquidez y solvencia requeridos para atender sus compromisos”, enfatizó.

Cronología del caso