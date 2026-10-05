Más de tres meses sin respuesta: AMP no entrega información sobre naves abanderadas

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) mantiene sin respuesta dos solicitudes de información sobre el registro de naves y las firmas de abogados que actúan como agentes residentes de barcos abanderados en Panamá.
La diputada Yamireliz Chong pidió conocer las empresas que cumplen esta función, mientras que La Estrella de Panamá solicitó desde el pasado 3 de julio el listado de naves con sus respectivos agentes residentes. Hasta la fecha, la institución no ha respondido ninguna de las dos peticiones.
La solicitud presentada por este medio se encuentra actualmente en reclamo ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), debido a que el administrador de la AMP, Luis Roquebert, no ha emitido respuesta.
Por otro lado, la diputada Chong explicó a La Decana que, al momento de presentar la solicitud, la entidad le indicó que no tenía disponible la información requerida. Sin embargo, señaló que, desde entonces, la AMP tampoco se ha puesto en contacto con ella para atender o aclarar su solicitud.
La Ley 6 de 2002, que establece las normas para la transparencia en la gestión pública y el acceso a la información, contempla un plazo de 30 días para responder las solicitudes de información. Cuando la petición es extensa o requiere un análisis particular, la entidad puede disponer de otros 30 días, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación.
En este caso, han transcurrido más de tres meses desde la solicitud sin que la AMP haya comunicado siquiera si requiere una extensión del plazo o si considera que la información solicitada tiene algún tipo de restricción legal.
La falta de respuesta ocurre mientras la AMP sostiene públicamente que busca garantizar el acceso a la información. La entidad había oficializado la derogación de la Resolución J.D. Nº 012-2026, que había declarado de acceso restringido durante 10 años información relacionada con concesiones, licencias de operación e investigaciones por infracciones a normas marítimas.
La medida original había sido aprobada el 5 de marzo y publicada en Gaceta Oficial el 28 de agosto. Esta abarcaba documentación técnica, administrativa y legal de expedientes tramitados por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.
La AMP justificó entonces la restricción alegando la protección de información comercial e industrial y de procesos judiciales en curso. Sin embargo, la Junta Directiva reconsideró posteriormente la medida y determinó que no era compatible con los principios de transparencia y acceso a la información pública.
A pesar de esto, a un mes de su derogación, la resolución no ha sido publicada en Gaceta Oficial.
La decisión de restringir información durante 10 años provocó cuestionamientos del presidente José Raúl Mulino, quien pidió a la AMP reconsiderar la medida, así como críticas de organizaciones y expertos vinculados con la transparencia.
Según información conocida por La Estrella de Panamá en su momento, un integrante de la Junta Directiva había advertido que la resolución publicada no recogía las recomendaciones discutidas previamente por ese órgano. Durante la discusión inicial se había planteado limitar la confidencialidad a información protegida por secreto comercial o relacionada con la defensa del Estado.
La resolución finalmente publicada abarcó todos los documentos, actuaciones e informes técnicos, administrativos y legales contenidos en determinados expedientes.
Aunque la AMP posteriormente decidió revertir la restricción, el manejo de las solicitudes de información continúa generando dudas sobre el cumplimiento efectivo de sus obligaciones de transparencia.
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