Más de tres meses sin respuesta: AMP no entrega información sobre naves abanderadas

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) mantiene sin respuesta dos solicitudes de información sobre el registro de naves y las firmas de abogados que actúan como agentes residentes de barcos abanderados en Panamá.

La diputada Yamireliz Chong pidió conocer las empresas que cumplen esta función, mientras que La Estrella de Panamá solicitó desde el pasado 3 de julio el listado de naves con sus respectivos agentes residentes. Hasta la fecha, la institución no ha respondido ninguna de las dos peticiones.

La solicitud presentada por este medio se encuentra actualmente en reclamo ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), debido a que el administrador de la AMP, Luis Roquebert, no ha emitido respuesta.

Por otro lado, la diputada Chong explicó a La Decana que, al momento de presentar la solicitud, la entidad le indicó que no tenía disponible la información requerida. Sin embargo, señaló que, desde entonces, la AMP tampoco se ha puesto en contacto con ella para atender o aclarar su solicitud.

La Ley 6 de 2002, que establece las normas para la transparencia en la gestión pública y el acceso a la información, contempla un plazo de 30 días para responder las solicitudes de información. Cuando la petición es extensa o requiere un análisis particular, la entidad puede disponer de otros 30 días, de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación.

En este caso, han transcurrido más de tres meses desde la solicitud sin que la AMP haya comunicado siquiera si requiere una extensión del plazo o si considera que la información solicitada tiene algún tipo de restricción legal.