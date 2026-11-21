La actividad sísmica en el Pacífico panameño registró un nuevo movimiento telúrico este sábado 21 de noviembre, cuando un sismo de magnitud preliminar 4.9 fue reportado a 46 kilómetros al sur de Santiago, provincia de Veraguas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el temblor ocurrió a las 12:14 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. El evento se mantiene en estado preliminar.

Este movimiento se suma a otros tres sismos registrados durante la mañana de este sábado en el Pacífico panameño, con magnitudes de 4.3, 4.1 y 4.5, cuyos epicentros fueron ubicados al sur de Tonosí, al sureste de la isla de Coiba y al sur de Soná, respectivamente.