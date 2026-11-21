La actividad sísmica en el Pacífico panameño registró un nuevo movimiento telúrico este sábado 21 de noviembre, cuando un sismo de magnitud preliminar 4.9 fue reportado a 46 kilómetros al sur de Santiago, provincia de Veraguas.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que el temblor ocurrió a las 12:14 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. El evento se mantiene en estado preliminar.
Este movimiento se suma a otros tres sismos registrados durante la mañana de este sábado en el Pacífico panameño, con magnitudes de 4.3, 4.1 y 4.5, cuyos epicentros fueron ubicados al sur de Tonosí, al sureste de la isla de Coiba y al sur de Soná, respectivamente.
La sucesión de temblores ocurre en medio de la actividad sísmica que se mantiene en la región, particularmente en el entorno de Azuero y el Pacífico central.
Durante el viernes 20 de noviembre también se reportaron varios movimientos telúricos, entre ellos uno de magnitud revisada de 4.6, localizado a 24 kilómetros al este de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
Actividad sísmica tras el terremoto de octubre
Estos movimientos se producen luego del terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, cuyo epicentro se ubicó a 39 kilómetros al noreste de Tonosí y que provocó afectaciones en las provincias centrales.
Desde ese evento, el Instituto de Geociencias ha mantenido el seguimiento de miles de réplicas y de nuevos movimientos telúricos registrados en el territorio nacional.
Durante la semana del 17 al 19 de noviembre se reportaron otros cuatro sismos de magnitudes 5.1, 4.1, 4.7 y 4.2.