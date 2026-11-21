La actividad sísmica se intensificó durante la mañana de este sábado 21 de noviembre en el Pacífico panameño, con varios movimientos telúricos reportados en las últimas horas entre las zonas de Tonosí, en Los Santos, y la isla de Coiba. El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó de sismos de magnitudes 4.3, 4.1 y 4.5, registrados entre las 6:14 a. m. y las 10:54 a. m., con epicentros en distintos puntos de la región. El primero de estos movimientos se registró a las 6:14 a. m., con una magnitud de 4.3 y epicentro localizado a 98 kilómetros al sur de Tonosí, provincia de Los Santos, de acuerdo con un reporte preliminar de la institución.

Posteriormente, a las 9:41 a. m., el Instituto de Geociencias reportó de manera preliminar otro sismo de magnitud 4.1, con una profundidad de 5 kilómetros y localizado a 31 kilómetros al sureste de la isla de Coiba.

El tercer movimiento telúrico ocurrió a las 10:54 a. m., con una magnitud de 4.5 y epicentro a 36 kilómetros al sur de Soná, en la provincia de Veraguas.

Esta sucesión de temblores se produce en medio de la actividad sísmica que se mantiene en la región de Azuero, particularmente en el entorno de Tonosí, donde durante el viernes 20 de noviembre se reportaron tres temblores de magnitudes 4.2, 4.6 y 3.6.

Esa misma secuencia de movimientos telúricos comenzó el viernes a las 5:04 a. m., con un sismo preliminar de magnitud 4.2, localizado a 11 kilómetros al noroeste de Tonosí y a una profundidad de 5 kilómetros. Posteriormente, a las 9:15 a. m., se registró otro temblor, cuya revisión oficial estableció una magnitud de 4.6, con epicentro a 24 kilómetros al este de Tonosí y una profundidad de 6 kilómetros. El tercer evento ocurrió a las 10:49 a. m., con una magnitud preliminar de 3.6, localizado a 31 kilómetros al este de Tonosí y a una profundidad de 10 kilómetros.