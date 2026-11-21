Banco General, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Banco Nacional de Panamá repiten por segundo año consecutivo en los tres primeros lugares de la novena edición del ‘ranking’ Merco Responsabilidad Panamá 2026, que mide a las empresas con mayor compromiso ético, ambiental y social del país. El listado general de las diez organizaciones mejor evaluadas lo completan Cervecería Nacional en el cuarto puesto, Caja de Ahorros en el quinto, Copa Airlines en el sexto, La Casa de las Baterías en el séptimo, McDonald’s en el octavo, Banistmo en el noveno y Nestlé en el décimo lugar. Los resultados del monitor corporativo se presentaron durante un acto celebrado en la Casa Matriz de Caja de Ahorros, encabezado por la directora general de Merco Panamá, Raquel Robleda. Durante su intervención, Robleda subrayó el impacto de la gestión interna en la percepción pública de las compañías. “La reputación se construye de puertas adentro. Al tomar una decisión, la alta dirección debe preguntarse cómo afectará a quienes trabajan en la empresa, porque ellos son la principal responsabilidad, la misma que se refleja en la relación con las comunidades y con el entorno”, afirmó.

La ejecutiva puntualizó que la medición permite consolidar el papel de la responsabilidad social empresarial en la estrategia corporativa. “Este monitor nos ayuda a reforzar el papel de la responsabilidad social empresarial en la construcción de reputación y nos da un norte para que el propósito y el legado puedan encontrarse en cada persona que confía en la empresa y en cada vida que contribuyen a transformar”, señaló Robleda. Por su parte, el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia González, destacó el intercambio de buenas prácticas dentro del sector privado local. “Promovemos la sostenibilidad como una oportunidad de compartir entre las empresas panameñas los diferentes desafíos y oportunidades de seguir aportando al país de manera responsable y sustentable. En el Banco de la Familia Panameña, acompañamos la labor de Merco como monitor de acciones que fortalecen la reputación, la sostenibilidad, el talento y el liderazgo en el país”, sostuvo Farrugia. Para la elaboración de esta novena edición se analizaron 16,519 encuestas en las que participaron 656 directivos de grandes empresas, 40 expertos en responsabilidad social corporativa (RSC), 34 analistas financieros, 51 periodistas, 48 catedráticos del área de empresa, 45 organizaciones no gubernamentales (ONG), 46 sindicatos, 46 asociaciones de consumidores y 1,845 consumidores a través de Merco Sociedad.