Un sismo de magnitud 4.3 se registró la mañana de este sábado 21 de noviembre al sur de Panamá, con epicentro localizado a 98 kilómetros al sur de Tonosí, provincia de Los Santos, de acuerdo con un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).
El movimiento telúrico ocurrió a las 6:14 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el informe divulgado por la entidad.
El evento se produce en medio de la actividad sísmica que se mantiene en la región de Azuero, particularmente en el entorno de Tonosí, donde durante el viernes 20 de noviembre se reportaron tres temblores de magnitudes 4.2, 4.6 y 3.6.
Continúa la actividad sísmica en Tonosí
La secuencia de movimientos telúricos del viernes comenzó a las 5:04 a.m., con un sismo preliminar de magnitud 4.2, localizado a 11 kilómetros al noroeste de Tonosí y a una profundidad de 5 kilómetros.
Posteriormente, a las 9:15 a.m., se registró otro temblor, cuya revisión oficial estableció una magnitud de 4.6, con epicentro a 24 kilómetros al este de Tonosí y una profundidad de 6 kilómetros.
El tercer evento ocurrió a las 10:49 a.m., con una magnitud preliminar de 3.6, localizado a 31 kilómetros al este de Tonosí y a una profundidad de 10 kilómetros.
A estos movimientos se sumó un sismo de magnitud revisada de 4.4, registrado en la región fronteriza entre Panamá y Colombia, a 50 kilómetros al noreste de La Palma, provincia de Darién.
Monitoreo tras el terremoto de octubre
La actividad sísmica en la península de Azuero se mantiene bajo vigilancia desde el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el pasado 9 de octubre, cuyo epicentro fue localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí.
Desde ese evento principal, la región ha registrado numerosas réplicas y movimientos telúricos de distintas magnitudes.
Durante la semana del 17 al 19 de noviembre también se reportaron cuatro sismos de magnitudes 5.1, 4.1, 4.7 y 4.2, respectivamente.
El nuevo movimiento de este sábado se suma a esta secuencia de actividad sísmica que mantiene la atención del Instituto de Geociencias sobre el sur del país.