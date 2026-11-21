Un sismo de magnitud 4.3 se registró la mañana de este sábado 21 de noviembre al sur de Panamá, con epicentro localizado a 98 kilómetros al sur de Tonosí, provincia de Los Santos, de acuerdo con un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:14 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, según el informe divulgado por la entidad.

El evento se produce en medio de la actividad sísmica que se mantiene en la región de Azuero, particularmente en el entorno de Tonosí, donde durante el viernes 20 de noviembre se reportaron tres temblores de magnitudes 4.2, 4.6 y 3.6.

Continúa la actividad sísmica en Tonosí

La secuencia de movimientos telúricos del viernes comenzó a las 5:04 a.m., con un sismo preliminar de magnitud 4.2, localizado a 11 kilómetros al noroeste de Tonosí y a una profundidad de 5 kilómetros.

Posteriormente, a las 9:15 a.m., se registró otro temblor, cuya revisión oficial estableció una magnitud de 4.6, con epicentro a 24 kilómetros al este de Tonosí y una profundidad de 6 kilómetros.

El tercer evento ocurrió a las 10:49 a.m., con una magnitud preliminar de 3.6, localizado a 31 kilómetros al este de Tonosí y a una profundidad de 10 kilómetros.