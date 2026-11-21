Julio E. Linares Franco

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Panamá

La democracia es el debate de las ideas. Y la tolerancia es el respeto a pensar diferente. Hoy hacemos un alto a las disparidades que podamos tener, porque si algo debe unir a los panameños, es ese valor trascendental que se traduce en el profundo apego y estudio de la panameñidad.

Pero hay algo más. Me une con el Señor Presidente, el recuerdo de un panameño. Aquel que entre principios de 1990 y finales de 1993, por casi 4 años, fue su jefe en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me refiero al excanciller Julio Ernesto Linares Gutiérrez. Y esa remembranza que profesa en su ser y en lo más profundo de su pensamiento, porque lo ha demostrado públicamente desde su silla presidencial, mi familia lo agradece.

Por esa razón no vacilé en aceptar esta invitación, desde el momento que se me comunicó que hoy, 2 de noviembre, sería quien dirigiera las palabras en esta romería frente a la tumba de Manuel Amador Guerrero, nuestro primer presidente en la era republicana. Y desde el Panamá de hoy, sacudido en su entorno político y sometido a los vaivenes de una frágil institucionalidad, debemos meditar en momentos como este, para entender nuestras raíces nacionalistas como también el fundamento de nuestra nacionalidad.

Y es propicio el

momento para comprender el camino del istmeño cuando, como consecuencia del 28 de noviembre de 1821 , decide sumarse al proyecto de un Estado emergente en nuestra naciente región latinoamericana, liberada de las ataduras europeas. Fue un suplicio. El siglo XIX colombiano harto en revoluciones, levantamientos, golpes de estado y guerras civiles, en adición al abandono, la anarquía, el desgobierno y la desidia santafereñas hacia el istmo, fueron creando en los panameños una animadversión contra la madrastra. Un solo ejemplo basta con las palabras de Justo Arosemena, cuando en un artículo que titula “La Situación” y publicado en 1851 dijera:

“Ya basta de tan culpable apatía; que suene alguna vez la hora de las verdades y el patriotismo enérgico. La provincia de Panamá, el Istmo entero se pierden muy pronto para la Nueva Granada y para nuestros hijos, si como una sola cabeza no nos levantamos clamando al Gobierno Supremo que nos atienda, que vigile la dirección de los negocios públicos, y que no confunda una prosperidad material insegura con la marcha de la administración provincial. De nada sirve que el comercio y la riqueza aumenten si no hay un buen gobierno. Sin gobierno no hay seguridad, y sin seguridad la riqueza decae. De nada sirve la riqueza, si el robo se entroniza, y si la vida misma se halla amenazada. Tampoco sirve, si la educación pública apenas se conoce de nombre, si la humanidad no tiene un asilo donde refugiarse en los casos de angustia, si la salubridad está comprometida por falta de aseo, si los derechos no pueden hacerse valer ante los tribunales porque los tribunales se hallan embarazados de mil modos, si la tranquilidad y aún la nacionalidad se hallan en peligro constante porque la guardia nacional sólo ha constado de las leyes y decretos que la creaban, y a lo más de unas cortas listas en un papel; si las autoridades subalternas no cumplen con sus deberes, y todo es incuria, abandono y absoluta indiferencia”.

Estas palabras tan crudas, tal como se oyen, definen el mensaje que calificó al erudito como el “Padre de la Nacionalidad Panameña”. Panameño nacionalista que supo entender y exponer, que las consecuencias de esos enfrentamientos trajeron al istmo pobreza, guerras fratricidas, dolor y muerte. Todo iniciado desde Colombia o la Nueva Granada, según fuere el caso, porque nuestros hermanos no se ponían de acuerdo, ni siquiera, en la denominación de la república.

El Istmo de Panamá, vale recordar, por su privilegiada posición geográfica, se convierte en la encrucijada del hemisferio occidental que apunta hacia la cobertura global. Hechos trascendentales en la historia del continente se originan con la exploración hacia Occidente a través del Caribe colombiano, donde encajaba la región conocida como Tierra Firme conformada por Panamá y Darién. Territorio que sirve de sostén para crear la primera localidad en suelo continental, avistar el mar del sur, construir la ciudad de Panamá y partir hacia la conquista del Perú. Lo que serviría como base para organizar las Ferias de Portobelo, situar el Camino de Cruces y fundar Panamá la Vieja como primera ciudad continental en la costa del Pacífico e incluso lo que es hoy, la primera capital en tierra firme.

Queda Panamá convertida en el paso lógico de un gran flujo comercial hacia Europa, apenas las costas del Nuevo Mundo son exploradas y relativamente mapeadas. Se descubre y desarrolla un vastísimo territorio potenciado por la magnitud de sus riquezas, mismas que las dirigen rumbo a España ante el inmediato establecimiento de rutas de aprovisionamiento.

Pero recordemos algo. Panamá no fue un Estado hasta su independencia de Colombia, lo que no quita que fuese una nación en constante evolución, sobre todo por su situación particular. Su posición geográfica y vocación de tránsito la colocaron desde la colonia en la mira de las grandes potencias. Fue vista como un peldaño hacia la defensa global de los intereses geopolíticos y militares de éstas, por lo que siempre tenían sus narices metidas en el Istmo. Como ejemplo están la firma del Tratado Mallarino – Bidlack en 1846, las migraciones por la fiebre de oro en California en 1849, la firma del Tratado Clayton – Bulwer en 1850 y la construcción del Ferrocarril aquel año, el primero de carácter transístmico en todo el continente y su finalización en 1855, entre otros hechos relevantes.

El Istmo de Panamá como estructura política y social estaba apegado al panameño que siempre exigió un amparo administrativo, jurídico y político que fuera autónomo y propio; apartado de la burocracia colombiana porque las ambiciones y propósitos de la madrastra nos mantuvo olvidados, en cuerpo y alma, y cuando ésta demostró algún aprecio, sus decisiones eran contrarias a los intereses del Istmo.

De alguna manera, la teoría federalista evidencia los motivos económicos y sociales encaminados hacia ese autonomismo istmeño. Y es que existían particularidades como la posición geográfica, la zona de tránsito y el librecambismo, echadas al traste por las guerras civiles que paralizan el comercio, frenan las industrias y debilitan las fuentes de riqueza.

A la hora de delinear la identidad nacional, la historiografía es uno de sus más importantes componentes al ser construida a través de un proceso cultural primordialmente historiográfico. Cuyas referencias fidedignas emergen en el ejercicio narrativo que concibe el origen, desarrollo y destino de esa identidad nacional, siendo ésta un concepto muy cercano a la nacionalidad. Aquella es el sentimiento vinculado a la sociedad, a la cultura y al ambiente o espacio porque se identifica con el entorno político e histórico. Mientras que la nacionalidad representa la condición propia de los pueblos o individuos de una nación, Estado o región.

Desligándome ahora del concepto jurídico de la persona individual nacionalizada en un país, resulta que la identidad creada por o en el entorno nacional, fortalecida con una actitud o comportamiento nacionalista, delinea y edifica una nacionalidad sólida en valores y rica en civismo. La identidad panameña es el sentimiento de pertenencia a la nación, mientras que la nacionalidad es la condición personal y anímica o el vínculo constitucional y jurídico, que reconocen esa pertenencia. Y ese sentimiento, condición y vínculo son reivindicados, por tanto, con el nacionalismo, a través de un comportamiento o actitud nacionalista.

Hemos pretendido dibujar momentos y detalles que abrazan el siglo XIX desde la perspectiva nacionalista istmeña, para conectar con la historia americana y su legado panameño. Otear la nación desde una plataforma elevada sobre la posición geográfica del Istmo, como lo proyectó Justo Arosemena con su pensamiento, ideología y moral política para conjugar la libertad, equidad y armonía de esa nación en permanente búsqueda de su destino. Lo hace en confraternidad con una América Latina que celebra y justifica las independencias logradas.

Esa estructura social y política tan particular, como fundamento histórico y geográfico de la nacionalidad panameña, está ligada a los principios políticos y filosóficos de la democracia liberal. La geografía, la historia y las necesidades básicas del Istmo fueron componentes decisivos que alejaron a Panamá de una Colombia innoble y mezquina, ante el abandono de una población distante por obra de la naturaleza. La geología separa al Istmo de la América del Sur, y en el medio, una mácula de bosque indómito se interpone. Pero un Istmo inerme apuesta a sobrevivir, al juntarse en su momento, a una de las naciones emergentes de la antigua colonia hispánica, y esa era Colombia, aunque la unión no fue benévola.

Panamá representa la historia de un pueblo que, desde que dejó de ser colonia y unirse a Colombia, tuvo su primera república con el Estado del Istmo de Tomás Herrera, su federación obtenida por el Estado Soberano de Justo Arosemena, su autonomía conseguida bajo el Convenio de Colón de Santiago de la Guardia y su independencia conspirada por la Junta Separatista. Y una vez alcanzadas en 1841, 1855, 1861 respectivamente y finalmente en 1903, se vio pronto la nueva república atada para supuesto beneficio del mundo a penosos compromisos internacionales, que consumían su esencia como Estado independiente y soberano.

El alejamiento definitivo de Colombia prospera, y de eso no hay duda, con los hechos del 3 y 4 de noviembre de 1903, que no voy ni a describir ni a explicar; porque los últimos conferencistas en esta misma tribuna y celebración lo hicieron de manera insuperable.

Una emancipación que no ha estado alejada, todavía hoy, de críticas y leyendas absurdas y temerarias, por no haber sido la epopeya heroica que motiva la producción de películas en Hollywood. Pero que, independientemente de la conjura fría o la conspiración fastidiosa, nuestros próceres sacaron la casta, sometiéndose a la eventualidad de una prisión, de un linchamiento o de un paredón. Recordemos a algunos de ellos: los liberales Federico Boyd, Carlos Constantino Arosemena, Ricardo Arias y los conservadores Nicanor de Obarrio, Manuel Espinosa Batista y Tomas Arias entre muchos otros panameños que firmaron, tanto el Acta de Independencia del Istmo por el Consejo Municipal como el Cabildo Abierto.

Lograda la hazaña, Panamá tuvo que seguir desarrollando una lucha que ha evolucionado. Para redimir una neutralidad debilitada y a perpetuidad, para no aceptar exigencias que alteren el principio de la reciprocidad, para no negociar ni ceder espacios en menoscabo del interés nacional y para consolidar su autodeterminación que, al empinarse su fortaleza jurídica e institucional, le permitan ejercer su soberanía sin exigencias ni limitaciones foráneas. Porque los Estados, sean grandes o pequeños, sin excepción, en base al principio de la igualdad jurídica tienen los mismos derechos y deberes ante la colectividad internacional, lo que incluye consolidar una legítima defensa.

Para ir terminando, resalto a nuestro primer presidente, Manuel Amador Guerrero, frente a cuyo mausoleo nos encontramos, como también al maestro e iniciador del movimiento de 1903, José Agustín Arango. Porque ellos supieron conjugar el mensaje de identidad nacional esbozado, ante las circunstancias difíciles de la época. Y lo haré citando del prócer Ricardo Arias, un escrito para la historia en conferencia que dictó el 3 de noviembre de 1918 en el Aula Máxima del Instituto Nacional, cuando dijo:

“En tales circunstancias, conforme me lo relató mi recordado amigo el Dr. MANUEL AMADOR GUERRERO, primer Presidente de la República, encontrándose detenidos por la lluvia en la oficina de la Agencia del Ferrocarril, en esta ciudad, él y el maestro (como cariñosamente y familiarmente nombrábamos sus íntimos a nuestro lamentado amigo don JOSÉ AGUSTÍN ARANGO) discurrieron sobre el tema del día: la ruina que causaría al país la suspensión definitiva por esta vía del Canal Interoceánico, como lo hacía temer el rechazo del tratado HERRÁN – HAY y sobre la indiferencia que el Gobierno Colombiano mostraba por la suerte de Panamá y en el curso de esa conversación El maestro le sugirió la conveniencia de un movimiento separatista y de independencia, cuya idea fue acogida por AMADOR con entusiasmo y allí mismo acordaron ponerla en práctica. Fue éste el génesis de nuestra independencia y el Estado ha debido adquirir esa modesta casita de estilo antiguo, rural panameño, antes de que hubiera sido demolida, para conservarla con veneración como la cuna de nuestra nacionalidad.

“Si bien El maestro fue el iniciador de esa revolución, AMADOR fue su brazo fuerte y su Jefe, no porque éste superara a aquél en ardor patriótico, sino por diferencia de caracteres; el de este era fuerte, independiente; el de aquel era sagaz, complaciente, conciliador; el uno se complementaba con el otro y ambos trabajaron en armonía; además, correspondió ese puesto a AMADOR como Jefe del Partido Conservador, dominante entonces en el país”.

Termino esta conferencia, no tanto como el sencillo tributo a los Padres de la Patria, un día como hoy; sino para recordar que los panameños siempre nos hemos levantado sobre nuestros males o adversidades, incluso de aquellos actos violentos que nos hicieron enfrentarnos en el campo de batalla. Pero dicho oscurantismo apocalíptico, le abrió camino a un proceso histórico y netamente istmeño, que identificó actuaciones que se afianzaron en la necesidad de una autonomía. Proceso que acumuló la realización de diversas aspiraciones nacionales que, estudiadas y analizadas de manera integral, han brindado coherencia y unidad en la edificación de un proyecto panameño a pesar de los reveces.

Si ayer lo logramos, no dudo un ápice que hoy también podemos.

Muchas Gracias.