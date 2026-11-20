Este fin de semana hice un Workshop en donde pregunté: ¿qué es la libertad para cada uno? Uno de los participantes respondió: dinero, otros tiempo, otros hacer lo que me gusta.

La época actual confunde estar ocupados con ser libres, y tener múltiples opciones con saber elegir. Corremos de un compromiso al siguiente, respondemos urgencias ajenas y sostenemos expectativas que heredamos sin detenernos a preguntar si todavía nos representan. En ese piloto automático, la libertad deja de ser una experiencia cotidiana para convertirse en una idea lejana: algo que ocurrirá “cuando termine este proyecto”, “cuando baje el ritmo” o “cuando tenga más tiempo”.

Sin embargo, la verdadera libertad no empieza afuera ni depende de que cambien las circunstancias. Empieza en un umbral silencioso e interno: el momento en que haces una pausa, observas qué estás cargando por inercia y decides con soberanía hacia dónde quieres dirigir tu atención y tu vitalidad.

Durante las últimas semanas estuve acompañando a una comunidad internacional en un recorrido de quince días llamado Freedom Reset. Lo que confirmé una y otra vez al ver sus procesos es tan simple como revelador: antes de construir algo nuevo, un proyecto, un hábito, una etapa profesional o personal, necesitamos hacer espacio. Nadie puede diseñar un futuro auténtico sobre un terreno saturado de mandatos antiguos, culpas al decir que no y fugas silenciosas de energía.

A partir de la próxima semana voy a abrir esta misma experiencia en español para mi comunidad de meditación. Serán quince días de práctica pausada y profunda, estructurados en siete encuentros entregados día por medio, pensados para integrarse en la vida real sin exigir horas extra ni conocimientos previos.

En cada entrega trabajaremos sobre un eje concreto para recalibrar tu centro: