La escritora panameña Cheri Lewis participará este sábado 21 de noviembre en la cuadragésimo tercera edición de la Feria del Libro de Miami (Estados Unidos), un encuentro literario considerado como uno de los más importantes de Estados Unidos y América Latina, el cual se llevará a cabo en estos días entre el 15 y el 22 de noviembre.

Conocida por obras como ‘Abrir las manos’ (2013), ‘Esto no es vida’ (2022) y ‘La zorra y el conejo’ (2024), la autora participará en dos eventos. Uno tendrá lugar a las 11:30 a.m. y es un panel que denominará ‘Historias fuera de la norma’, un conversatorio junto a los escritores Ernesto Fundora Hernández (Cuba), Luis Roncayolo (Venezuela) y Arely Uribe (Chile), donde compartirán sus más recientes obras. Más tarde a las 2:45 pm, Lewis estará presente en el XIII Seminario de Literatura Infantil y Lectura, el cual versará sobre la infancia como territorio literario en un espacio en el que conversará con escritoras cubanas sobre la literatura y el universo de la infancia.

Este representará un hito más en la trayectoria literaria de Lewis, quien ha obtenido los más importantes reconocimientos literarios del país, entre ellos el Concurso Carlos Francisco Changmarín y el Premio Sagitario Ediciones de Narrativa Ariel Barría Alvarado. Además, Miami es la próxima parada en una serie de destinos internacionales en los que promocionó su obra como Chile, Colombia y República Dominicana. En una entrevista con La Estrella de Panamá, la escritora confió su emoción por esta experiencia y manifestó su intención de dejar en alto el nombre del país en esta cita literaria.

“En las presentaciones que he tenido fuera del país, prácticamente me ha tocado presentar mi propia obra. No había participado en un conversatorio propiamente dicho con otros escritores en una feria del libro”, resaltó Lewis sobre las presentaciones internacionales que realizó a lo largo de los años.

En el panel de ‘Historias fuera de la norma’, la autora presentará su libro ‘Esto no es vida’, el cual ganó el Premio Nacional de Narrativa Ariel Barría Alvarado en el año 2021. Esta bitácora de cuentos tomó forma durante la pandemia cuando Lewis reunió los relatos que tenía escritos tiempo atrás. “Durante la pandemia me puse a escribir y reuní ese conjunto de relatos para enviarlo al concurso. Finalmente, ganó”, rememoró Lewis sobre aquel momento.

Esta colección de cuentos – al igual que el resto de su producción literaria – apela a los elementos característicos de su prosa como el humor negro, el sarcasmo y su manera distinta de ver la vida.

“Es interesante porque, debido al contexto en el que lo escribí, yo sentía que era un libro oscuro. Sin embargo, las personas que lo han leído me han dicho que les parece gracioso y divertido. Hay una especie de dualidad en la obra: aborda temas fuertes, pero lo hace de una manera que no se siente tan pesada. Aparecen temas como el amor y la muerte, entre otros. El libro se llama ‘Esto no es vida’ porque uno de los cuentos lleva ese título. Me gusta poner a mis personajes a sufrir, porque todos sufrimos en la vida real. Para mí, escribir también es una forma de soltar un poco, y creo que los lectores pueden identificarse con eso”, describió.

Lewis además se caracteriza por un estilo literario ecléctico con el que cuenta historias que apelan a distintos públicos como los niños, los adolescentes y los adultos. Sin embargo, cree que cada uno de sus libros es distinto.