Avanza la causa penal por el incendio de la residencia del periodista de investigación Rolando Rodríguez. El hombre indiciado por presuntamente haber arrojado el objeto incendiario, Erick “El Loco” Muñoz, permanece en el hospital sin que se haya legalizado su aprehensión, mientras que la Fiscalía introduce nuevos elementos que podrían ser determinantes en la causa. Muñoz fue aprehendido el miércoles en una plaza comercial de Chilibre. Fuentes extraoficiales señalan que mientras huía se lastimó la pierna. En los videos compartidos por la Policía Nacional se le podía observar cojeando. Luego, durante la audiencia programada el jueves para legalizar su aprehensión se conoció que de acuerdo a un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “El Loco” Muñoz mantenía una “infección en el tejido blando” por la cual se le estimó un tiempo de 30 días de incapacidad. Muñoz fue internado en el Hospital Santo Tomás, dónde también se le realizaría una cirugía. La audiencia del jueves pasó así al viernes a las 2 de la tarde en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de San Miguelito, con expectativa sobre si podría participar vía remota o incluso si el hospital habilitaría una sala para llevar a cabo la audiencia dentro del nosocomio. Sin embargo, la tarde del viernes se comunicaron reportes de los médicos en el Santo Tomás. Muñoz estaba recuperándose de la operación. Aún no había sido llevado a la sala de hospitalización y permanecía afectado por los efectos de los sedantes. Se determinó que no estaba en condiciones de participar de la audiencia.

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La fiscal Leyda Sáenz solicitó un receso, pero el abogado de Muñoz, el defensor público Esteban Poveda, solicitó a la jueza de garantías que ordenara la desaprehensión de su representado. Argumentó que se había excedido el plazo de 48 horas para las audiencias de control de garantías que establece la ley. La jueza Yamileth Calderón concedió la solicitud. “Nosotros como Ministerio Público de manera inmediata vamos a adoptar las solicitudes correspondientes en cuanto a la vigilancia del señor a fin de nuevamente girar una orden de aprehensión cuando esté en condición médica óptima”, aseguró la fiscal Sáenz al finalizar la audiencia. “Ojo, esta audiencia se puede desarrollar cuando él esté en condiciones óptimas, ya sea en el hospital en línea y si le han dado salida inclusive acá en el tribunal, ya eso variará dependiendo de su situación de salud, pero lo importante es indicarle a la comunidad que de manera inmediata va a tener una vigilancia segura con la Policía Nacional, en donde él está ahora mismo recluido producto de la cirugía a la cual fue sometido”, acotó.

Nuevos elementos Aunque no se pudo legalizar la aprehensión de “El Loco” Muñoz, sí se avanzó con la legalización de sendas diligencias del Ministerio Público. La primera de ella tiene que ver con extracción de datos, y se refiere a la recopilación de varias grabaciones de cámaras de videovigilancia que servirían como registro de los movimientos hechos por los presuntos responsables del incendio, la ruta que tomaron y las acciones de los mismos. Además, se obtuvo información de la compañía telefónica Cable & Wireless relacionada a dos números de teléfono. Esta diligencia es particularmente interesante. Luis Adriel “Power” Valiente, el primer sujeto aprehendido y presuntamente el conductor del taxi que llevó a “El Loco” a la casa de Rodríguez, sirviendo también como conductor para darse a la fuga ya ha sido imputado por el presunto delito contra la seguridad colectiva. Valiente declaró en su audiencia de legalización de aprehensión llevado a cabo esta semana que no tiene celular. Sin embargo, la Fiscalía asegura tener regiistro de transferencias con Yappy a su teléfono y declaraciones de otras personas vinculando el número con Valiente. El dispositivo no ha aparecido.

A diferencia de “El Loco”, Valiente cuenta con dos abogados representándolo. El taxista de 50 años que vive en Samaria ya tenía representación legal acompañando al Ministerio Público aún antes de ser aprehendido.

La información solicitada a la telefónica Cable & Wireless por el Ministerio Público es el registro de llamadas entrantes y salientes de dos números telefónicos. Curiosamente precisando un día, el 9 de noviembre, cinco días antes del ataque incendiario contra la residencia del periodista de investigación. Valiente, quien se mantiene bajo detención provisional, estuvo presente en la audiencia de este viernes con su abogado, Martín Gómez. Gómez también participó vía remota de la primera audiencia agendada el jueves agendada relacionada con Muñoz y diligencias relacionadas a la investigación por el incendio.

Por el momento se desconocen más detalles sobre los elementos de convicción que presentará el Ministerio Público. Una vez que “El Loco” Muñoz se encuentre estable médicamente, se vuelva a solicitar la aprehensión y finalmente se lleve a cabo la audiencia de imputación se deberían conocer mayores detalles. Expectativa

Rolando Rodríguez, quien analiza la posibilidad de constituirse como parte querellante en el proceso, también asistió a la audiencia y se refirió a la orden de desaprehensión.

“Es un procedimiento que tiene que ver con plazos, no con impunidad como dijo la jueza, sino tiene que ver más bien con el hecho de que a él lo ampara la ley. Recibió un beneficio que le da la ley, pero eso no significa que la fiscalía va a permitir que huya o escape o se fugue. Va a ser vigilado para entonces llevarlo ante una audiencia para formularle los cargos”, declaró Rodríguez.