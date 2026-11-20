Carlos Gordón

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Panamá

El estudio del crecimiento y dinámicas que se dan en las ciudades usualmente deja de lado las interacciones con aquellas áreas deshabitadas, y de ocupación rural y dispersa que conforman parte del territorio de un Estado o nación. Corresponden estas a regiones de las cuales se sabe poco hasta que los procesos de desarrollo las alcanzan, y su interdependencia con las áreas urbanas se hace visible. El Atlántico panameño es una de estas regiones invisibilizadas para los habitantes de la capital.

‘La Estrategia de desarrollo regional a mediano y largo plazo formulada en Panamá’ (1974) elaborada por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) consideraba el Atlántico panameño, como una frontera territorial un espacio prácticamente virgen, selvático y deshabitado.

La conceptualización de la Región Atlántico Centro Occidental de Panamá, -territorio al que nos referimos en este artículo-, se da en 1970, año en que se creó la oficina de ‘Proyectos Especiales del Atlántico’ (PROESA), “por el general Omar Torrijos para servir y apoyar (..) a los más abandonados de entre los panameños, aquellos que sobrevivían en el extenso territorio comprendido entre las sierras de Coclé y Veraguas (...) y los ríos Indio y Calovébora (...)”. Esto según el estudio realizado por Ligia Herrera, Carmen Miró y Guillermo Castro sobre las características físicas y demográficas de esta región y publicado en 1985.

Para romper el aislamiento de esta región y explotar racionalmente las riquezas naturales del Atlántico, la estrategia propuso obras viales y productivas de gran alcance. Uno de los proyectos más ambiciosos a largo plazo era construir una carretera principal que conectara Penonomé con la costa atlántica y la ciudad de Colón. Esta ruta permitiría expandir sustancialmente la base económica del norte de Colón y Coclé, abriendo esas tierras a la ganadería, la explotación forestal y la minería de cobre.

En lo que respecta a la minería, el artículo ‘The history of mining and exploration in Panama’ (2020) de Stewart D. Redwood, señala que, “durante el gobierno del general Omar Torrijos (1968–1981), los proyectos de cobre fueron vistos como proyectos estratégicos para diversificar la economía más allá del Canal. Se crearon consorcios estatales como CODEMIN para Cerro Colorado (evaluado con Canadian Javelin, Texasgulf y Rio Tinto Zinc) y se realizaron estudios de prefactibilidad en Petaquilla (yacimiento descubierto en 1968), con el consorcio japonés PMRD (1971–1980). Sin embargo, la caída internacional de los precios del cobre a inicios de los años ochenta congeló estos desarrollos”.

A la par de las investigaciones sobre el potencial minero, el gobierno de Panamá se enfocó en impulsar ‘La conquista del Atlántico’, estrategia gubernamental de desarrollo e integración regional formulada en la década de 1970 bajo el régimen militar panameño, fundamentada en la concepción desarrollista de integrar las tierras vírgenes del Caribe panameño.

En la práctica, esta política oficial canalizó y estimuló la migración de campesinos procedentes de Coclé, Veraguas, Chiriquí y de la península de Azuero, hacia zonas como la Costa Abajo en la provincia de Colón. Dicho avance estuvo respaldado por programas de crédito institucional del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), y del Banco Nacional, -con apoyo técnico y financiero de organismos como el Banco Mundial-, los cuales priorizaron casi con exclusividad la expansión de la ganadería vacuna extensiva sobre la agricultura tradicional de subsistencia, desestimando los usos sostenibles del bosque practicados por las poblaciones locales indígenas y afrodescendientes, y desatando un severo ciclo de deforestación y degradación ecológica.

Evidencias claras sobre las consecuencias negativas de esta política se encuentran condensadas en la obra colectiva ‘Colonización y destrucción de bosques en Panamá’ (1982), editada por Stanley Heckadon Moreno y Alberto McKay bajo el patrocinio de la Asociación Panameña de Antropología.

Esta compilación reunió investigaciones de diversos autores que, en lugar de avalar la visión desarrollista oficial, demostraron que las corrientes migratorias campesinas constituían el síntoma visible de una profunda crisis agraria en las tierras bajas del Pacífico, caracterizada por la expansión de la ganadería extensiva, la concentración de tierras y el agotamiento en la fertilidad de los suelos.

De acuerdo con estos autores, “la migración campesina hacia las áreas de frontera agrícola constituyó uno de los fenómenos socioespaciales más determinantes del Panamá contemporáneo, operando como la contraparte directa del éxodo rural hacia las urbes del eje transístmico”.

En el plano geográfico y ambiental, “estos flujos migratorios tuvieron una trascendencia radical al servir de punta de lanza para incorporar más del 60% del territorio nacional a la economía mercantil”, operando como un ‘mecanismo humano’ de desmonte rápido que abrió la selva virgen y allanó el camino para la penetración vial e institucional del Estado

Los autores enfatizaban que el Atlántico y Darién, lejos de representar un espacio ocioso o subdesarrollado, operan como un complejo sistema biofísico que presta servicios ambientales vitales, almacena un patrimonio genético de alcance global, regulando las aguas indispensables para el funcionamiento del Canal de Panamá y las principales urbes metropolitanas, y proveyendo de materias primas y sustento renovable a las poblaciones rurales.

La advertencia principal sobre la política de la ‘Conquista del Atlántico’ era que la misma se sustentaba en una ideología desarrollista ecológicamente miope, pues “este sistema productivo destruye la frágil capa vegetal, no genera un verdadero desarrollo rural y termina por colapsar tanto la agricultura tradicional de roza como las instituciones de subsistencia campesina en los frentes selváticos”.

La sobreposición de intereses contrapuestos que se ha ido construyendo desde la década de 1970 al presente en esta región, -con el otorgamiento de derechos mineros, delimitación de áreas protegidas, de la ampliación de la cuenca hidrográfica del Canal, y de la existencia de actividades agropecuarias que derivan de esta política de ‘Conquista del Atlántico’-, resalta el valor estratégico que tiene esta región como reservorio de recursos naturales de los cuales depende el funcionamiento de las áreas urbanas y la economía del país. Este sobrelapamiento de visiones y actividades constituye un dilema existencial a la República, cuya resolución definirá, sin lugar a dudas, el futuro de Panamá por los próximos cien años.