El sismo de magnitud 6.7, registrado la noche del viernes 20 de noviembre en el departamento de Junín, Perú, activó los protocolos de emergencia de distintas instituciones gubernamentales, mientras continúan las evaluaciones de daños y las labores de respuesta. El movimiento telúrico también fue sentido en sectores de Colombia y Ecuador.
De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 7:19 p.m. (hora local), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros.
El Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, informó que las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen las acciones de respuesta y el monitoreo de las zonas que pudieron resultar afectadas.
Derrumbes y trabajos en carreteras
Entre las primeras acciones, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas activó su plan de contingencia y desplegó cuadrillas técnicas y equipos de emergencia para evaluar posibles afectaciones al suministro eléctrico y trabajar en su restitución progresiva y segura.
En materia de infraestructura vial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que concluyeron las labores de limpieza tras un derrumbe en el sector de la Zonal Junín-Pasco.
Mientras tanto, en el tramo Tomayquichua-Ambo, el Consorcio Vial Puma ejecutaba trabajos para retirar el material acumulado por otro derrumbe.
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La concesionaria Deviandes también comunicó que finalizaron los trabajos de limpieza y rehabilitación de las vías afectadas por derrumbes menores en Tornamesa, Surco y Matucana. Según el reporte, estos sectores quedaron libres de material y habilitados para el tránsito.
Activan apoyo en comunidades
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que los gestores territoriales del Programa Nacional País mantienen comunicación con las autoridades locales para identificar posibles afectaciones a la población.
La institución también puso a disposición la capacidad operativa de los 27 Tambos de la Unidad Territorial Junín, mientras evalúa posibles daños en la jurisdicción de Pasco, particularmente en el Tambo San Juan de Yanacachi.
Los gobiernos locales, con el acompañamiento del Gobierno Regional de Junín y las entidades de primera respuesta, continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para determinar el impacto del movimiento telúrico.
El sismo también se sintió en Colombia y Ecuador
En Colombia, la percepción del sismo fue reportada en medio de la difusión de los primeros registros del Servicio Geológico Colombiano, informó la agencia Andina.
En Ecuador, medios locales también destacaron en sus páginas web que el movimiento originado en Junín fue sentido en ese país.
El Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, mantiene el seguimiento de la emergencia y la coordinación con las autoridades competentes para garantizar una respuesta oportuna y salvaguardar la vida y la integridad de la población.