El sismo de magnitud 6.7, registrado la noche del viernes 20 de noviembre en el departamento de Junín, Perú, activó los protocolos de emergencia de distintas instituciones gubernamentales, mientras continúan las evaluaciones de daños y las labores de respuesta. El movimiento telúrico también fue sentido en sectores de Colombia y Ecuador.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor ocurrió a las 7:19 p.m. (hora local), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros.

El Instituto Nacional de Defensa Civil, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, informó que las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen las acciones de respuesta y el monitoreo de las zonas que pudieron resultar afectadas.

Derrumbes y trabajos en carreteras

Entre las primeras acciones, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas activó su plan de contingencia y desplegó cuadrillas técnicas y equipos de emergencia para evaluar posibles afectaciones al suministro eléctrico y trabajar en su restitución progresiva y segura.