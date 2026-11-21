La pobreza por ingresos en Panamá se ubicó en 13.9% durante 2025 tras registrar una disminución de 2.3 puntos porcentuales respecto a 2024, posicionándose por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que alcanzó el 24.4% de la población. Así lo revela el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026: Desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, publicado el 18 de noviembre, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En cuanto a la pobreza extrema, Panamá reportó una tasa de 6.2 % en 2025, luego de caer 1.1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. A nivel regional, este indicador afectó al 9.4 % de los habitantes, lo que representa un descenso de 0.3 puntos porcentuales frente al 9.7 % registrado en 2024. De acuerdo con los datos de encuestas de hogares analizados por el organismo de las Naciones Unidas, el total de personas en situación de pobreza por ingresos en la región pasó de 162 millones en 2024 a 156 millones en 2025, lo que equivale a una caída regional de 1,1 puntos porcentuales. De ese universo, 60 millones vivían en condiciones de pobreza extrema. La Cepal precisó que el 85 % de la reducción del número de personas pobres en 2025 obedeció a los cambios registrados en tres países: Argentina, Brasil y Colombia, siendo Argentina y Colombia los que explican la mayor parte de la reducción de la pobreza extrema, mientras que Brasil contrarrestó parcialmente dicho avance.

Entre 2024 y 2025, la incidencia de la pobreza retrocedió en 12 de los 13 países con información disponible. Los descensos más pronunciados se observaron en Argentina (retrocedió 5.2 puntos porcentuales), El Salvador (4.4 puntos), Colombia (3.4 puntos), Paraguay (3.2 puntos), Ecuador (2,7 puntos), Costa Rica (2.5 puntos ) y Panamá (2.3 puntos). Le siguieron Honduras (1.9 puntos), Perú (1.6 puntos), República Dominicana (1.3 puntos), Brasil (0.7 puntos) y Uruguay (0.2 puntos), que ya partía del nivel más bajo de la región. El Estado Plurinacional de Bolivia constituyó la única excepción en esta tendencia, con un aumento de 3.6 puntos porcentuales. Pese a los avances, el organismo advirtió que persiste un panorama heterogéneo en las tasas nacionales. La incidencia de la pobreza por ingresos se situó en 54.5 % en Guatemala, 49.7 % en Honduras, 34.9 % en Bolivia, 28.4 % en Colombia, 26.1 % en Argentina, 23,6 % en Ecuador, 22.6 % en El Salvador y 22.5 % en México. Por debajo del promedio regional se ubicaron Perú (15.2 %), Panamá (13.9 %), Brasil (13.7 %), República Dominicana (13.6 %), Paraguay (12.8 %), Costa Rica (10.1 %), Chile (6.5 %) y Uruguay (3.8 %). En lo que respecta a la pobreza extrema, 10 de los 13 países mostraron disminuciones, encabezadas por Colombia (-2.4 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 13.4 %), Honduras (-2.1 puntos, quedando en 17.8 %), El Salvador (-1.6 puntos, hasta 7.3 %), Ecuador (-1.5 puntos, hasta 6.1 %), Paraguay (-1.4 puntos, hasta 3.8 %) y Panamá (-1.1 puntos, ubicándose en 6.2 %). También retrocedió en Costa Rica (0.8 puntos situándose en 2.0 %), Argentina (0.7 puntos hasta 3.1 %), Perú (0.6 puntos hasta 2.9 %) y República Dominicana (0.2 puntos hasta 3.9 %). En contraste, subió 2.2 puntos en Bolivia (alcanzando 14.7 %) y 0.3 puntos en Brasil (situándose en 3.2 %), mientras que en Uruguay se mantuvo sin variación en 0.3 %. Asimismo, se registran tasas bajas en Chile (1.5 %) y Costa Rica (disminuyó 0.8 % quedando en 2.0 %), frente a magnitudes considerables en Guatemala (18.5 %, según datos de 2023).

Al evaluar la contribución de las fuentes de ingreso de los hogares entre 2023 y 2025 mediante una descomposición basada en valores de Shapley, la Cepal determinó que los ingresos laborales fueron el principal motor de la reducción de la pobreza. En nueve países donde el indicador cayó al menos un punto porcentual por año, los ingresos de los asalariados y los trabajadores independientes explicaron entre el 58 % y el 94 % de la disminución, con las mayores participaciones en Colombia y Honduras (94 % en ambos casos) y Argentina (84 %), y las menores en Costa Rica (58 %) y Paraguay (62 %). En el grupo de cuatro países donde la pobreza bajó menos de un punto anual o aumentó, el informe señala que en Panamá y Uruguay ninguna fuente registró contribuciones significativas. El estudio alertó además que la pobreza por ingresos afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores de la población en la región. La pobreza infantil alcanza al 37.3 % de las niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales el 14.4 % vive en pobreza extrema. En el conjunto de diez países con datos sobre condición étnica, la incidencia entre la población indígena llega al 40.9 %, más del doble que en la población no indígena ni afrodescendiente (17.2 %). De igual forma, la pobreza en zonas rurales (36.8 %) supera en 15.1 puntos porcentuales a la urbana (21.7 %), y entre personas de 20 a 59 años afecta al 19.6 % de las mujeres frente al 15.6 % de los hombres.