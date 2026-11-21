EL DÍA EN QUE LA JUSTICIA LLEGÓ

El 28 de octubre de 2026, tras más de ocho años de litigio judicial, el mensaje publicado por Sabrina Murillo en su cuenta @fuerzasabrim resumió en pocas palabras el peso de una espera prolongada: “HOY SE HIZO JUSTICIA”. El pronunciamiento llegó después de que un tribunal declarara culpable a Constructora Corcione S.A. —y a la ingeniera civil Nelkys Gotti— por los hechos vinculados al siniestro ocurrido en el residencial PH Breeze. Para Sabrina, que sobrevivió con una lesión medular permanente tras perder a su padre (Eduardo Murillo), su única hermana (Paola Murillo) y su novio (Abel Sandí), la sentencia representó un punto de inflexión emocional y simbólico. “Ninguna sentencia me devolverá lo que perdí, pero hoy siento que nuestras voces finalmente fueron escuchadas”, expresó en su publicación, consciente de que el camino legal aún podía extenderse.

En noviembre de 2026, con la notificación formal del fallo escrito de primera instancia, el escenario pasó del alivio inicial de la sobreviviente a la réplica jurídica de la defensa. Ese mismo mes, Constructora Corcione & Asociados S.A. y la ingeniera residente Nelkys Gotti, profesional con 30 años de trayectoria, difundieron comunicados anunciando que ejercerán el recurso de apelación ante instancias judiciales superiores.

LA TARDE QUE CAMBIÓ TODO

La tragedia se desencadenó el 28 de marzo de 2018, cerca de las 5:30 p. m., en el residencial PH Breeze, ubicado en Costa del Este, corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá. En el interior del automóvil —un Mini Cooper obsequiado a la familia 15 días antes— viajaban cuatro personas que compartían vínculos cercanos y planes cotidianos.

Según los reportes y reconstrucciones del caso, el vehículo descendía por las áreas de estacionamiento cuando perdió el control desde el nivel 400 (cuarto piso) y cayó al vacío unos 14 metros, proyectándose hacia la zona de rampa y acceso del edificio. El impacto fue devastador: Eduardo Murillo, ejecutivo retirado de una empresa transnacional en Panamá; Paola Murillo, su única hermana; y Abel Sandí fallecieron en el lugar.

Sabrina Murillo quedó como la única sobreviviente de un siniestro que conmocionó a los residentes del edificio y a la opinión pública panameña. En medio del operativo de emergencia, el contraste entre la magnitud del golpe y la fragilidad de la vida marcó las primeras horas de una investigación que tomaría años en resolverse.

EL MILAGRO Y LA RECONSTRUCCIÓN DE VIDA

En una entrevista previa con este medio, Sabrina relató que al llegar los equipos de auxilio estuvo al borde de la muerte y que los paramédicos la declararon inicialmente muerta en el sitio. Su traslado al hospital abrió una etapa crítica, en la que incluso existieron pronósticos médicos severos —incluida la advertencia sobre un posible estado vegetativo— mientras su madre enfrentaba el duelo por la pérdida de su esposo y su hija.

Permaneció 4 meses hospitalizada atravesando un proceso complejo que incluyó lesiones cerebrales y físicas, además de la parálisis provocada por la lesión medular que la dejó en silla de ruedas. Una vez fuera del hospital, dedicó el resto de 2018 a terapias intensivas de 4 horas diarias, concentrada en recuperar fuerza, autonomía y claridad mental. Con el paso del tiempo, Sabrina transformó aquella vivencia extrema en un propósito público: retomó metas personales, enfrentó el miedo al fracaso y se consolidó como conferencista motivacional. Desde esa plataforma, busca ofrecer una “Lucecita” a otras personas y recordar que, aun frente a pérdidas irreparables, la resiliencia sigue siendo una elección diaria.

EL DEBATE TÉCNICO Y LA BATALLA EN LOS TRIBUNALES

Mientras el fallo de primera instancia atribuyó responsabilidad penal y civil a la constructora y a la ingeniera —con reportes que mencionan una condena de prisión para la ingeniera, suspensión de licencia para la empresa e indemnizaciones millonarias—, la defensa sostiene que el análisis debe centrarse en la dinámica del siniestro y la normativa vigente. En sus comunicados de noviembre de 2026, Constructora Corcione & Asociados S.A. y Nelkys Gotti plantearon una lectura técnica distinta sobre lo ocurrido.

Dinámica e impacto: La defensa afirma que el accidente se originó cuando una menor de 16 años sin licencia ni permiso de conducir perdió el control al descender por las rampas, circulando a más de 30 km/h e impactando el tope con una fuerza superior a 10.6 toneladas-fuerza antes de caer.

Construcción y permisos: Señalan que el edificio se levantó entre 2008 y 2010 bajo los planos del Arq. Eduard McGrath y el Reglamento Estructural Panameño REP-2004, obteniendo Permiso de Ocupación en julio de 2010 (Municipio de Panamá y Cuerpo de Bomberos) y el Premio Magno SPIA en 2011.

Cronología normativa: Subrayan que las disposiciones sobre Sistemas de Barreras Vehiculares (REP-2014 y Resolución N.º JTIA 016 del 11 de abril de 2018) fueron emitidas después de la obra y con posterioridad al accidente del 28 de marzo de 2018.

Ese choque entre el deber de seguridad apreciado por el tribunal y el argumento de retroactividad normativa y conducta al volante define el núcleo del recurso de apelación. Lo que decida la segunda instancia determinará si el fallo de primera instancia se confirma, se modifica o se revoca en derecho.

UN PRECEDENTE PARA LA EDIFICACIÓN EN PANAMÁ