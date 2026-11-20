La empresa constructora vinculada al PH Breeze y la ingeniera residente anunciaron que apelarán el fallo de primera instancia relacionado con el accidente ocurrido en marzo de 2018, en Costa del Este, que dejó tres personas fallecidas y una sobreviviente con lesiones permanentes.
A través de un comunicado, ambas partes informaron que sus respectivas defensas legales analizarán la sentencia escrita y ejercerán su derecho de apelación ante las instancias judiciales superiores.
La tragedia ocurrió el 28 de marzo de 2018, cuando un vehículo cayó desde el área de estacionamientos del PH Breeze hasta la vía pública. En el accidente murieron Eduardo Murillo, su hija Paola Murillo, de 17 años, y Abel Sandí, de 26 años, pareja de la joven.
La única sobreviviente fue Sabrina Murillo, quien sufrió una lesión medular permanente y perdió a su padre, su hermana y su pareja como consecuencia del accidente.
En su pronunciamiento, la empresa y la ingeniera expresaron su solidaridad con las familias afectadas y también señalaron el impacto humano y profesional que este proceso representa para la ingeniera, quien cuenta con 30 años de trayectoria.
Sobre las circunstancias del accidente, sostuvieron que el hecho se originó por la pérdida de control de un vehículo conducido por un menor de edad que, según indicaron, no tenía licencia ni permiso de conducir.
Además, defendieron que la construcción del edificio cumplió con las normas vigentes en su momento, que se utilizaron los planos aprobados por las autoridades en 2008 y que el proyecto contaba con los permisos de construcción y ocupación obtenidos en 2010.
También señalaron que las disposiciones sobre barreras de protección para estacionamientos fueron incorporadas en el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP-2014) y reafirmadas mediante una resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en abril de 2018, después del accidente.
Finalmente, reiteraron que acudirán a las instancias superiores para solicitar la revisión del fallo y aseguraron que confían en que prevalecerán la justicia, el rigor técnico y el debido proceso.