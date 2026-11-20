La empresa constructora vinculada al PH Breeze y la ingeniera residente anunciaron que apelarán el fallo de primera instancia relacionado con el accidente ocurrido en marzo de 2018, en Costa del Este, que dejó tres personas fallecidas y una sobreviviente con lesiones permanentes.

A través de un comunicado, ambas partes informaron que sus respectivas defensas legales analizarán la sentencia escrita y ejercerán su derecho de apelación ante las instancias judiciales superiores.

La tragedia ocurrió el 28 de marzo de 2018, cuando un vehículo cayó desde el área de estacionamientos del PH Breeze hasta la vía pública. En el accidente murieron Eduardo Murillo, su hija Paola Murillo, de 17 años, y Abel Sandí, de 26 años, pareja de la joven.

La única sobreviviente fue Sabrina Murillo, quien sufrió una lesión medular permanente y perdió a su padre, su hermana y su pareja como consecuencia del accidente.