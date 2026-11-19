La justicia panameña impuso una condena de cinco años de prisión por homicidio culposo a la ingeniera residente Nelkys Gotti, suspendió por el mismo periodo la licencia nacional de Constructora Corcione & Asociados, S.A. y ordenó el pago de $4,285,811.11 en indemnizaciones a las víctimas de la caída de un vehículo desde el cuarto nivel de estacionamientos del PH Breeze, en Costa del Este, ocurrida el 28 de marzo de 2018.

El fallo, informado por el Ministerio Público tras el veredicto de culpabilidad obtenido por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, incluye como pena accesoria la inhabilitación de Gotti para ejercer la ingeniería civil durante un año, una vez cumpla la sanción principal.

En el ámbito civil, la sentencia fija tres montos de resarcimiento económico a favor de los afectados por $1,615,811.11, $900,000.00 y $1,770,000.00. En el siniestro murieron tres personas —un padre, su hija y un joven de 20 años— y una joven sobrevivió con una lesión medular permanente, luego de que un automóvil Mini Cooper rojo cayera 14 metros hacia la vía pública.

Según la investigación del Ministerio Público, durante la edificación del inmueble —ubicada por la Fiscalía entre 2008 y 2011— la empresa constructora y la ingeniera residente incumplieron disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá de 2004 (REP-2004). La acusación sustentó la responsabilidad penal en la inobservancia del deber de cuidado al participar en la construcción de una estructura sin los requisitos mínimos de seguridad exigidos por la normativa entonces vigente.

Tras conocerse la condena, Constructora Corcione & Asociados, S.A. y la ingeniera Gotti emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron su responsabilidad en el hecho y anunciaron que recurrirán la decisión de primera instancia.

La defensa sostuvo que el vehículo era conducido por una menor de 16 años sin licencia ni permiso de conducir, quien descendía por la rampa central, perdió el control en el nivel 400 y aceleró por un estacionamiento ajeno a más de 30 kilómetros por hora. De acuerdo con los cálculos periciales citados por la empresa, el automóvil impactó el tope de concreto con una fuerza superior a 10.6 toneladas-fuerza, se proyectó unos seis metros en sentido horizontal y cayó al vacío.

Asimismo, la constructora afirmó que ejecutó la obra entre 2008 y 2010 conforme a los planos diseñados por el arquitecto Eduard McGrath y aprobados por las autoridades competentes. Detalló que el edificio recibió su permiso de ocupación en julio de 2010 tras las inspecciones del Municipio de Panamá y del Cuerpo de Bomberos, y obtuvo el Premio Magno 2011 de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

En su descargo, la empresa señaló que las disposiciones específicas sobre barreras vehiculares fueron emitidas por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) mediante la Resolución N.º JTIA 016 del 11 de abril de 2018 —ocho años después de concluido el proyecto— para confirmar criterios del reglamento REP-2014. Además, pidió que se evalúe la responsabilidad de los tutores de la menor que conducía el vehículo.