Las reformas tributarias impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluido el impuesto mínimo global del 15 %, presentan graves fallas de legitimidad, son vulnerables a la elusión corporativa y colocan a países como Panamá en una encrucijada respecto a sus incentivos fiscales.
Así lo advirtió el economista y profesor de la Universidad de Harvard, Jay K. Rosengard, durante su conferencia magistral en el III Congreso de Tributación Internacional, celebrado este miércoles 18 de noviembre en Ciudad de Panamá.
Rosengard, coautor junto al premio Nobel Joseph E. Stiglitz del libro La economía del sector público, señaló que el Pilar Uno de la OCDE —diseñado para reasignar ganancias de unas 100 multinacionales hacia los mercados donde operan— es excesivamente complejo y “está muerto”.
Sobre el Pilar Dos, que fija una tasa mínima global del 15 % para corporaciones con ingresos superiores a 750 millones de euros, indicó que aún es un proyecto incompleto cuya aplicación amenaza la competitividad de economías importadoras de capital y orientadas a servicios.
El académico explicó que Panamá enfrenta un dilema con sus zonas económicas como la Zona Libre de Colón, Barú, Panamá Pacífico y el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM). Si el país no adopta las reglas del Pilar Dos, las ganancias que gocen de exenciones locales podrán ser gravadas en otras jurisdicciones; sin embargo, modificar las normas internas para ajustarlas a la OCDE podría entrar en conflicto con la estabilidad jurídica garantizada a los inversionistas. “Estás condenado si lo haces y condenado si no lo haces”, resumió Rosengard al describir la posición panameña.
El especialista criticó además la desigualdad del sistema actual, recordando que Estados Unidos se retiró de los acuerdos globales y obtuvo un paquete paralelo (Side-By-Side) que permite a sus multinacionales combinar ganancias de países con altos y bajos impuestos, facilitando el uso de jurisdicciones como Malta para reducir su carga tributaria.
A esto se suma la falta de participación de China. Por ello, calificó de “delirante” la proyección de la OCDE de aumentar en un 4 % la recaudación global, dado que las empresas y sus asesores encuentran mecanismos para evadir las reglas.
Ante este escenario, Rosengard recomendó a las economías pequeñas y de ingresos medios no destinar sus mejores recursos humanos ni presupuestos limitados a implementar regímenes complejos de bajo rendimiento fiscal.
En su lugar, sugirió enfocarse en mejorar la recaudación de impuestos internos (como el consumo y la renta), aplicar un Impuesto Mínimo Complementario Doméstico Calificado (QDMTT) para retener cualquier remanente fiscal antes de que lo cobren otros países y gravar los servicios digitales transfronterizos sin necesidad de presencia física, incluyendo plataformas como Uber en la base tributaria nacional.
Por su parte, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, destacó durante el evento que la defensa de la jurisdicción panameña es una prioridad estatal y subrayó la aprobación de la Ley No. 526 del 28 de mayo de 2026 sobre sustancia económica, la cual entrará en vigor en el periodo fiscal 2027.
Aunque celebró la salida de Panamá del Anexo I de la Unión Europea el pasado 9 de octubre, reconoció que el país permanece en el Anexo II (lista gris) con evaluaciones pendientes ante el Foro Global.
“La verdadera fortaleza fiscal no consiste en extraer más recursos de la sociedad, sino en construir un Estado capaz de administrarlos mejor sin asfixiar la iniciativa privada ni debilitar la energía productiva de sus ciudadanos”, afirmó Martínez-Acha.
El diplomático añadió que la reputación internacional exige resultados concretos y transparencia tanto en la recaudación como en el gasto público: “No se trata de competir menos, se trata de competir mejor”.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Fiscal Internacional (IFA), Capítulo Panamá, Gerardo Herrera-Martínez, señaló que el debate tributario resulta indispensable en una coyuntura donde el Gobierno busca ingresos y el país procura atraer inversiones con mano de obra más calificada.
El congreso continúa este jueves 19 de noviembre con paneles sobre fiscalización internacional, precios de transferencia y la expansión de la red de convenios tributarios de Panamá.