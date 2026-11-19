Las reformas tributarias impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluido el impuesto mínimo global del 15 %, presentan graves fallas de legitimidad, son vulnerables a la elusión corporativa y colocan a países como Panamá en una encrucijada respecto a sus incentivos fiscales.

Así lo advirtió el economista y profesor de la Universidad de Harvard, Jay K. Rosengard, durante su conferencia magistral en el III Congreso de Tributación Internacional, celebrado este miércoles 18 de noviembre en Ciudad de Panamá.

Rosengard, coautor junto al premio Nobel Joseph E. Stiglitz del libro La economía del sector público, señaló que el Pilar Uno de la OCDE —diseñado para reasignar ganancias de unas 100 multinacionales hacia los mercados donde operan— es excesivamente complejo y “está muerto”.

Sobre el Pilar Dos, que fija una tasa mínima global del 15 % para corporaciones con ingresos superiores a 750 millones de euros, indicó que aún es un proyecto incompleto cuya aplicación amenaza la competitividad de economías importadoras de capital y orientadas a servicios.

El académico explicó que Panamá enfrenta un dilema con sus zonas económicas como la Zona Libre de Colón, Barú, Panamá Pacífico y el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM). Si el país no adopta las reglas del Pilar Dos, las ganancias que gocen de exenciones locales podrán ser gravadas en otras jurisdicciones; sin embargo, modificar las normas internas para ajustarlas a la OCDE podría entrar en conflicto con la estabilidad jurídica garantizada a los inversionistas. “Estás condenado si lo haces y condenado si no lo haces”, resumió Rosengard al describir la posición panameña.