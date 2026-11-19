El retiro de Panamá del Anexo I de la lista de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea, ocurrido el 9 de octubre de 2026, marcó un avance diplomático y reputacional, pero dejó al país bajo seguimiento en el Anexo II y ante la aplicación en el periodo fiscal 2027 de las disposiciones de sustancia económica fijadas en la Ley 526 del 28 de mayo de este año. El tema centró el debate en el III Congreso de Tributación Internacional, organizado por IFA Capítulo Panamá los días 18 y 19 de noviembre de 2026, donde funcionarios y especialistas abordaron el equilibrio entre recaudación, transparencia y competitividad.

Durante su intervención del miércoles 18 de noviembre, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo que la salida del Anexo I resultó de reformas normativas, consensos en el sector tributario y gestiones diplomáticas, aunque admitió que el anuncio quedó eclipsado ese mismo día por un terremoto. Martínez-Acha subrayó que el país continúa en el Anexo II, sujeto a seguimiento y a una evaluación pendiente del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información con fines fiscales.

El canciller advirtió que la reputación internacional de una jurisdicción requiere cumplimiento continuo y no se consolida con un hecho aislado. Sobre la Ley 526 del 28 de mayo de 2026 y su reglamentación parcial mediante decreto ejecutivo, señaló que estas reglas alcanzan determinadas rentas pasivas de fuentes extranjeras que entrarán a regir en el periodo fiscal 2027 y exigen que las estructuras empresariales correspondan a una realidad económica verificable.

Martínez-Acha afirmó que la aplicación de estas normas requiere rigor técnico, proporcionalidad y seguridad jurídica para separar operaciones legítimas de estructuras artificiales sin crear incertidumbre a quienes realizan actividades reales. También vinculó la legitimidad del sistema tributario con el destino de los recursos públicos y la confianza ciudadana.

“La verdadera fortaleza fiscal no consiste en extraer más recursos de la sociedad, sino en construir un Estado capaz de administrarlo mejor sin asfixiar la iniciativa privada ni debilitar la energía productiva de sus ciudadanos”, expresó el canciller de la República.

Por su parte, el presidente de IFA Capítulo Panamá, Gerardo Herrera Martínez, indicó que el congreso buscó preparar a unos 200 asistentes —entre académicos y representantes de los sectores público y privado— ante los cambios en política tributaria. Herrera Martínez señaló que la ley de sustancia económica apuntó inicialmente a la salida de listas de la Unión Europea y a proyectar una imagen orientada a atraer inversiones y mano de obra calificada, en un momento en que el Gobierno Nacional requiere ingresos respaldados en buena medida por la tributación.

El traspaso del país al Anexo II mantiene bajo atención la revisión del Foro Global de la OCDE sobre el intercambio efectivo de información fiscal a requerimiento y la supervisión del Registro Único de Beneficiarios Finales. La agenda que sigue este jueves 19 de noviembre incluirá paneles sobre sustancia económica, simplificación tributaria, centros financieros internacionales, controversias fiscales, convenios y el papel de Panamá frente a estándares globales como BEPS y el Pilar Dos.