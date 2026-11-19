La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) recibió tres candidaturas propuestas por sus federaciones miembro para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la organización en Rabat, Marruecos.

Entre los aspirantes figura el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien buscará continuar al frente del organismo rector del fútbol mundial. También fueron postulados el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

La FIFA informó que la Secretaría General recibió las tres candidaturas tras la convocatoria electoral emitida por el Consejo del organismo el 29 de abril de 2026.