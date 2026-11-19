La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) recibió tres candidaturas propuestas por sus federaciones miembro para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de marzo de 2027, durante el 77.º Congreso de la organización en Rabat, Marruecos.
Entre los aspirantes figura el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien buscará continuar al frente del organismo rector del fútbol mundial. También fueron postulados el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.
La FIFA informó que la Secretaría General recibió las tres candidaturas tras la convocatoria electoral emitida por el Consejo del organismo el 29 de abril de 2026.
Las candidaturas todavía deben ser examinadas. De acuerdo con el Reglamento de Gobernanza de la FIFA, los expedientes fueron remitidos al Comité Electoral, que tendrá a su cargo revisar los requisitos y decidir sobre la admisión de los postulados.
La organización estableció que las federaciones miembro serán notificadas de los nombres de los candidatos que hayan sido admitidos a más tardar el 18 de febrero de 2027.
Las elecciones se realizarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77.º Congreso de la FIFA, donde las federaciones miembro participarán en la escogencia de quien presidirá el organismo durante el próximo periodo.
El proceso definirá la continuidad de Infantino o la llegada de un nuevo presidente al frente de la institución que gobierna el fútbol internacional.