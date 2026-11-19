Panamá asumirá la vicepresidencia del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) para el período 2026-2027, tras ser elegida este jueves 19 de noviembre durante el 80.º período ordinario de sesiones del organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en modalidad híbrida desde Washington D. C.
La designación tuvo lugar con el acompañamiento de Brasil en la presidencia del grupo técnico, informó la Misión Permanente panameña ante el ente hemisférico.
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La designación se produjo en el marco de una cumbre desarrollada entre el 17 y el 19 de noviembre en la capital estadounidense, donde Argentina tomó posesión de la presidencia general de la Cicadpara el mismo ciclo anual.
En representación del país participó una delegación integrada por el procurador general de la Nación y presidente de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred), Luis Carlos Manuel Gómez Rudy; la secretaria ejecutiva de dicha entidad, Jissel Maitín; y la embajadora ante la OEA, Ana Irene Delgado.
Como parte de la agenda bilateral en Washington, Gómez Rudy sostuvo un encuentro con el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Carlos Gónima Díaz Granados, con el propósito de estrechar la cooperación judicial y penal, articular estrategias contra el narcotráfico y optimizar la detección de movimientos financieros vinculados a economías ilícitas.
El Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo funciona como una instancia técnica que reúne a autoridades portuarias, marítimas y antidrogas del continente para coordinar operativos de interdicción, compartir inteligencia y evaluar marcos jurídicos frente al trasiego de sustancias ilícitas por rutas marítimas y fluviales.