Panamá asumirá la vicepresidencia del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) para el período 2026-2027, tras ser elegida este jueves 19 de noviembre durante el 80.º período ordinario de sesiones del organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrado en modalidad híbrida desde Washington D. C.

La designación tuvo lugar con el acompañamiento de Brasil en la presidencia del grupo técnico, informó la Misión Permanente panameña ante el ente hemisférico.