Embajadora de Panamá ante la OEA habla de la responsabilidad de presidir la Comisión de Seguridad Hemisférica

La embajadora de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Ana Irene Delgado, habló esta mañana sobre el rol del país en este prestigioso organismo internacional.

“La Comisión de Seguridad Hemisférica es un órgano subsidiario del Consejo Permanente y se dedica por un año a presidir y llevar adelante todos los mandatos del hemisferio en términos de seguridad. Estos mandatos ya han sido algunos establecidos y otros vamos a ir trabajando junto con la directiva y por supuesto con el Consejo Permanente, ya que es una gran responsabilidad”, manifestó Delgado durante la edición matutina de Telemetro Reporta.

La embajadora destacó que Panamá fue adjudicado la sede de la Asamblea General de la OEA el 22 de junio de 2026, así como lograr que se aprobara unánimente una resolución para declarar el 2026 como el año del Bicentenario, en conmemoración del Congreso Anfictiónico de 1826 celebrado en Panamá y presidido por el libertador Simón Bolívar.