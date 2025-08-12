Embajadora de Panamá ante la OEA habla de la responsabilidad de presidir la Comisión de Seguridad Hemisférica

La embajadora de Panamá ante la <b>Organización de Estados Americanos (OEA)</b>, Ana Irene Delgado, habló esta mañana sobre el rol del país en este prestigioso organismo internacional.'La Comisión de Seguridad Hemisférica es un órgano subsidiario del Consejo Permanente y se dedica por un año a presidir y llevar adelante todos los mandatos del hemisferio en términos de seguridad. Estos mandatos ya han sido algunos establecidos y otros vamos a ir trabajando junto con la directiva y por supuesto con el Consejo Permanente, ya que es una gran responsabilidad', manifestó Delgado durante la edición matutina de <b>Telemetro Reporta</b>.La embajadora destacó que <b>Panamá fue adjudicado la sede de la Asamblea General de la OEA el 22 de junio de 2026</b>, así como lograr que se aprobara unánimente una resolución para declarar el 2026 como el año del Bicentenario, en conmemoración del Congreso Anfictiónico de 1826 celebrado en Panamá y presidido por el libertador Simón Bolívar.