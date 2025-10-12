Adium consolida su identidad en Panamá

Asofarma, el laboratorio farmacéutico líder en Centroamérica y el Caribe, ha evolucionado y ahora es Adium. En esta nueva etapa la compañía farmacéutica reafirma su propósito de acercar tratamientos innovadores para mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar su identidad en Panamá, a través de soluciones que impacten positivamente en la salud de los pacientes.

Bajo este nombre que identifica al grupo farmacéutico que tiene una trayectoria de 50 años en Latinoamérica, Adium reforzará su identidad corporativa en los 18 países donde tiene presencia, y fortalecerá su posicionamiento en una industria que genera valor a las comunidades donde está presente.

“Para Panamá, donde tenemos interesantes lanzamientos terapéuticos y un sólido portafolio de tratamientos innovadores que están transformando y transformarán la vida de los pacientes en este país y en toda Latinoamérica, esta es una buena noticia. Esta evolución también significa una inversión de $100 millones en América Latina, que generará beneficios a los panameños con innovaciones que cambiarán la historia de miles de pacientes”, asegura el gerente general de Adium Centroamérica y el Caribe, Bernardo Girala.

Se trata de una inversión cuyo objetivo es ampliar la capacidad productiva de las cinco plantas de Adium ubicadas en Argentina, México, Brasil, Paraguay y Uruguay; fortalecer su presencia en el mercado y responder de manera más eficiente a la creciente demanda de productos farmacéuticos de alta calidad en la región.

Con una mirada a mediano y largo plazo, el compromiso de Adium en Panamá es continuar brindando soluciones terapéuticas eficaces y de calidad, respondiendo a los desafíos actuales de los sistemas de salud; así como seguir invirtiendo en investigación y desarrollo en áreas como cardiología, diabetes, dolor, gastroenterología, ginecología, hematología, inmunología, neurología, obesidad, oncología, osteoarticular, osteoporosis, psiquiatría, urología.

Una estrategia que complementa a través de alianzas con compañías farmacéuticas globales que permite seguir abriendo el camino a alternativas terapéuticas más eficaces que las terapias tradicionales, y que afrontan las enfermedades más desafiantes del mundo.

La unificación de la marca también involucra su consolidación en un solo equipo. Adium cuenta con un equipo de más de 7,300 personas en los 18 países donde está presente, quienes reflejan el espíritu de crecimiento y transformación de la empresa.

“En Panamá estamos desde 2010. En estos 15 años hemos crecido ofreciendo tratamientos que abarcan desde el cuidado primario hasta la atención especializada, y contamos con un equipo de colaboradores comprometido con mejorar la calidad de vida y bienestar de los pacientes en Panamá, al brindar alternativas que abordan las necesidades de salud insatisfechas”, reconoce Bernardo Girala.

Hoy Adium está viviendo una de las etapas más significativas de su historia. Una etapa que va de la mano de su compromiso con la mejora continua y la expansión de sus capacidades para alcanzar y ayudar a más comunidades en toda la región.