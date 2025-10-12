Izabela Matusz: ‘Defender la libertad de prensa es construir una democracia más inclusiva’

Matusz explicó que el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-2027 establece entre sus prioridades el apoyo a medios de comunicación independientes y pluralistas, así como la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas.Este compromiso, dijo, se materializa en proyectos concretos que fortalecen los marcos legales de protección para periodistas y fomentan las capacidades de los Estados y la sociedad civil frente a los desafíos actuales. 'Nos enfrentamos a una velocidad asombrosa en el desarrollo de tecnologías de vigilancia y de inteligencia artificial', advirtió, al tiempo que subrayó la necesidad de que la innovación no se convierta en una amenaza para los derechos fundamentales.En ese contexto, la embajadora anunció con orgullo que Panamá es sede de un proyecto europeo destinado a fortalecer los medios de comunicación independientes y combatir la desinformación en países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que incluye también a Costa Rica, República Dominicana y Ecuador.'El objetivo es promover el crecimiento económico dentro de un marco de derechos humanos y desarrollo sostenible, mediante acciones como el fortalecimiento de la protección legal de los periodistas y el impulso a la colaboración entre actores clave', explicó.