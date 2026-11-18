El contrato que permitió a Panama Ports Company, S.A. (PPC) operar los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas enfrenta un nuevo capítulo judicial. La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) por posibles irregularidades relacionadas con la concesión, en una acción que alcanza a antiguos integrantes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), exadministradores de esa institución y a la propia empresa.

La denuncia, presentada el 17 de noviembre por medio de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, señala posibles hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública. Entre los mencionados figuran quienes integraron como principales y suplentes la Junta Directiva de la AMP entre 2014 y 2023, así como quienes ocuparon el cargo de administradores generales durante ese período.

La acción penal se sustenta en los hallazgos del Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento sobre el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, además de sus respectivas adendas.

La fiscalización comprendió el período del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2023. Durante ese proceso, la Contraloría examinó las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluidas las disposiciones establecidas en las modificaciones del acuerdo.

El caso adquirió mayor trascendencia luego de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.