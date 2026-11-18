Este jueves 19 de noviembre se deben realizar las audiencias de legalización de la aprehensión, imputación de medidas cautelares y ordenamiento de medidas cautelares a la segunda persona aprehendida por el ataque contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez. Alrededor de las 10:30 de la mañana del miércoles, la Policía Nacional y el Ministerio Público comunicaron la aprehensión del sujeto. “Dimos con un segundo presunto implicado en el incendio de una residencia en Brisas del Golf, ocurrido el pasado 14 de noviembre. Mediante labores de inteligencia nuestras unidades hicieron efectiva su aprehensión en una plaza comercial del corregimiento de Chilibre”, detalló la Policía Nacional en un tuit.

En la publicación también se incluye un video en el que se observa al sujeto, un hombre joven de tez morena, caminar esposado mientras es escoltado por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP). Aún no se ha confirmado el nombre del sujeto, pero se adelantó que sería puesto a órdenes de un juzgado de garantías en las próximas horas. Debido a que el caso ocurrió en Brisas del Golf, San Miguelito, la audiencia se llevará a cabo en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio ubicadas en Plaza Fortuna. El lunes se llevó a cabo la audiencia correspondiente a Luis Adriel Valiente Ortega, quien fue imputado por presunto delito contra la seguridad colectiva y contra quien se ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras el Ministerio Público lleva adelante sus investigaciones.

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¿Qué se sabe? Aunque no sé conoce aún el nombre de este segundo aprehendido, la información compartida por el Ministerio Público durante la audiencia a Valiente Ortega arroja algo de luz sobre lo que pasó esa madrugada del sábado 14 de noviembre gracias a grabaciones tomadas de cámaras de videovigilancia personales, municipales, de comercios y de tránsito. Las imágenes recabadas muestran, de acuerdo al Ministerio Público, como el taxi manejado presuntamente por Valiente se detuvo en una gasolinera cerca de las 2 de la madrugada. Allí, se habría evidenciado la presencia de dos personas, que sacan un recipiente para llenarlo de gasolina y colocan una bandera sobre la tapa del combustible del carro. La colocación de la bandera habría sido, según los fiscales, una forma de ocultar elementos distintivos en el carro para dificultar su identificación. A las 2:18 de la mañana, el carro llega a la calle dónde se encuentra la residencia de Rodríguez. Se puede observar como un hombre delgado con una camisa de cuadros se acerca a la residencia y arroja un objeto. Este sería la persona que enfrentará audiencia hoy. Los videos compartidos públicamente muestran las llamas saliendo del garaje, incendiando los dos vehículos que se encontraban estacionados y dañando la parte frontal de la residencia. El hombre que arrojó el objeto luego salió corriendo, gritando obscenidades antes de volverse a montar en el taxi que se alejó del lugar. El Ministerio Público identificó el vehículo por el número de placa y el testimonio de un informante anónimo. Contactó al propietario, quien informó que Valiente era un “palanca”, con quien mantenía un contrato verbal para conducir el vehículo. Luego de operativos y diligencias, encontraron el cuarto de alquiler dónde presuntamente se había estado hospedando Valiente, allí encontraron en la lavandería ropa que coincidía con la descripción del sujeto en el video. Un elemento clave es el teléfono de Valiente, que podría contener información sobre el autor intelectual del delito. Valiente aseguró en la audiencia que no tiene teléfono pues se lo habían robado. Pero esto fue contradicho por la Fiscalía, que aseguró que hay comprobantes de Yappy y declaraciones vinculando a Valiente con un número celular. Hasta el momento, el dispositivo no ha sido obtenido por la Fiscalía.