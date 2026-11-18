En el “nosotros” de Rebeca Grynspan cabe también la crítica. Cuando habla de los organismos de Naciones Unidas que duplican tareas, se incluye en el diagnóstico. “En lugar de colaboración, competimos con nosotros mismos”, dice en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá. La economista costarricense aspira a dirigir la institución a la que le pide cambiar de cultura y recuperar la disposición a intervenir diplomáticamente cuando la paz está en juego. Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica, trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dirigió la Secretaría General Iberoamericana y se convirtió en la primera mujer al frente de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 2021. Al repasar esa trayectoria, se sitúa a ambos lados de la mesa: ha representado a un país y ha dirigido organismos multilaterales. En la entrevista alterna ese registro institucional con expresiones de cercanía. Cuando le preguntan por el Canal, se define como “centroamericana” y “amiga de Panamá”. La costarricense llega a la novena votación informal del Consejo de Seguridad, prevista para el viernes 20 de noviembre, tras liderar siete de las ocho rondas anteriores. En la última recibió 12 votos de aliento y tres de desaliento.

Una ONU dispuesta a mediar

“El mayor fracaso de Naciones Unidas es no tratar”. Con esa frase, Grynspan resume lo que espera de quien suceda a António Guterres. Dice que la institución se ha vuelto conservadora y que el impulso para asumir riesgos debe venir de quien la dirige. Un secretario general, sostiene, tiene que estar dispuesto a afrontar el rechazo de quienes participan en un conflicto y a cargar con el costo de una mediación fallida. En su propuesta, la búsqueda de la paz ocuparía el primer lugar. Eso supone fortalecer la prevención, la mediación y los buenos oficios de la Secretaría General para evitar que los conflictos escalen. Cuando se le pregunta si asumiría riesgos que pudieran complicar su relación con China, Estados Unidos o Rusia, define el desafío en términos de lo que cuesta sentar a las partes a dialogar. Ahí sitúa la prueba de liderazgo. Su segunda prioridad es una reforma institucional. Grynspan habla de una “competencia insana” entre organismos de Naciones Unidas y cuestiona la idea de que todos los problemas deban resolverse dentro de la organización. La capacidad de convocatoria de la ONU, sostiene, puede rendir más si trabaja con instituciones regionales que hoy cuentan con recursos y experiencia propios. “La ONU es única, pero no está sola”, dice.

Como ejemplo de lo que haría desde la Secretaría General, cita su gestión en la UNCTAD. Afirma que allí redujo en un 20% el número de puestos y que eso permitió concentrar el trabajo en las áreas en las que el organismo podía apoyar mejor a los países. Es el antecedente que presenta cuando se le pregunta qué ha hecho, desde dentro, para corregir las duplicidades que hoy denuncia. En ese organismo, su trabajo ha abarcado comercio, inversión y financiación del desarrollo. Su paso por la Secretaría General Iberoamericana la llevó a coordinar una conferencia integrada por 22 países de América Latina y Europa. Al repasar esos cargos, Grynspan dice que salir del sistema de Naciones Unidas y regresar a él amplió su forma de ejercer el liderazgo. “Todo eso yo lo pongo al servicio de la membresía”, señala.

El Consejo de Seguridad y el peso del veto

En el Consejo de Seguridad, su diagnóstico es de representación. El órgano, dice, “ganaría mucha legitimidad si representara el mundo de hoy y no el mundo de 1945”. La ONU pasó de 51 miembros fundadores a 193 Estados miembros. Grynspan recuerda que muchos de los países que piden más espacio alcanzaron su independencia después de que se firmó la Carta. Menciona a África y América Latina entre las regiones que han llevado ese reclamo a la mesa. Para ocupar el cargo al que aspira, Grynspan necesita el respaldo del mismo Consejo cuya composición cuestiona. La recomendación formal requiere al menos nueve votos favorables y ningún veto de los cinco miembros permanentes. Con esa recomendación, la Asamblea General hace el nombramiento. Los sondeos informales miden el respaldo a cada candidatura. Entre los miembros electos del Consejo está Panamá.

En el octavo sondeo, el argentino Rafael Grossi obtuvo nueve votos de aliento y la guyanesa Carolyn Rodrigues Birkett recibió ocho. Esas cifras sitúan a Grynspan al frente de la carrera, aunque el resultado divulgado de esa ronda no distinguía entre el voto de los integrantes permanentes y el de los electos. La identidad de quienes pueden vetar una candidatura da a esa distinción un peso que el total de apoyos por sí solo no refleja. En la entrevista se le pregunta qué les dice en privado a las potencias que podrían bloquear su candidatura y ante las que, de llegar al cargo, tendría que defender su independencia. “Yo les digo a todos lo mismo”, responde. Afirma que la confianza se construye manteniendo una posición consistente con todos los interlocutores y que su eficacia dependerá de que la reconozcan como una figura imparcial ante los Estados. Ante la posibilidad de ampliar el número de asientos permanentes y de que Panamá aspire a uno, Grynspan sitúa la primera decisión en América Latina y el Caribe. Antes de plantear quién ocuparía un asiento, dice, los países de la región tendrían que acordar qué tipo de representación quieren y defenderla en conjunto. Señala que África ya ha llevado una posición regional a la discusión. La novena ronda, al igual que las anteriores, es indicativa. Las delegaciones pueden expresar aliento, desaliento o ausencia de opinión sobre cada candidatura. Cuando el Consejo usa papeletas diferenciadas, puede saberse si un voto de desaliento proviene de un miembro permanente, un dato clave para medir el riesgo de veto en una eventual votación formal.

El Canal, una posición «invariable»

Donald Trump ha planteado recuperar el control del Canal de Panamá y, al ser consultado sobre el tema en enero de 2025, se negó a descartar el uso de la fuerza. Ante la pregunta de cómo interpreta esas declaraciones, Grynspan reafirma “el valor estratégico y soberano del Canal para Panamá”. Califica su posición de «invariable» y dice que la mantendría desde la Secretaría General. Cuando se le plantea qué protección efectiva podría esperar Panamá frente a la presión de una potencia con derecho a veto, la costarricense señala que el asunto no ha llegado al Consejo de Seguridad. Espera que la diplomacia evite llegar a ese punto. Su respuesta ofrece una medida de cómo entiende la prevención en un caso cercano: mantener abierta la posibilidad de resolver una tensión antes de que el Consejo deba intervenir.

El Canal vuelve a aparecer cuando la conversación pasa al cambio climático. Grynspan recuerda cómo la sequía afectó el tránsito y elogia la gestión de la administración canalera durante ese periodo. Usa el ejemplo para plantear la necesidad de financiar obras y medidas de adaptación allí donde el clima ya altera la actividad económica o desplaza a comunidades. En los países en desarrollo, advierte, el costo de atender desastres y prepararse para los siguientes también afecta la deuda. Al hablar de movilidad humana, reconoce la cooperación con Panamá en el Darién y dice que, a su juicio, la situación está “en este momento bajo control”. Defiende una gestión ordenada de la migración que proteja los derechos de quienes hacen el trayecto. Más adelante, al hablar de la deuda, vuelve a las razones por las que las personas se marchan: “¿Por qué vamos a querer desarraigarnos a la fuerza?”.

Una candidatura medida por su trayectoria

Si es elegida, Grynspan sería la primera mujer al frente de Naciones Unidas. Cuando se le pregunta qué dice sobre la organización el hecho de que ninguna haya ocupado hasta ahora la Secretaría General, pone el acento en los criterios con que se evalúa a las candidatas. “Nosotras no necesitamos ningún favor”, dice. Pide que se les juzgue con el mismo rigor y que su experiencia se mida en igualdad de condiciones. “Ser tratadas justamente, que no se nos discrimine”, añade al explicar qué pide para las candidatas.