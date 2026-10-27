Celac pide que un latinoamericano asuma la Secretaría General de la ONU

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reiteró este martes 27 de octubre su llamado para que una persona de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al considerar que ha llegado el momento de que la región tenga representación en el máximo cargo ejecutivo de la organización.

Esta petición se conoció este martes en la ONU en un espacio fuera de la Sala del Consejo de Seguridad, conoció La Estrella de Panamá.

En la actualidad los dos únicos embajadores de países miembros del Consejo de Seguridad que representan a la región de América Latina y el Caribe son Eloy Alfaro de Alba (Panamá) y Mauricio Gaona (Colombia).

Alfaro y Gaona participaron a ambos lados de la embajadora de Uruguay, Laura Dupruy, que preside la Celac, para dejar constancia de su apoyo a la declaración en defensa del concepto de rotación regional, que exige la selección de un representante de la región para el citado cargo.

Posteriormente, en una declaración conjunta, los 33 Estados miembros de la Celac defendieron la necesidad de avanzar hacia un sistema internacional más inclusivo y representativo en el organismo regional.