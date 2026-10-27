Celac pide que un latinoamericano asuma la Secretaría General de la ONU

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reiteró este martes 27 de octubre su llamado para que una persona de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al considerar que ha llegado el momento de que la región tenga representación en el máximo cargo ejecutivo de la organización.
Esta petición se conoció este martes en la ONU en un espacio fuera de la Sala del Consejo de Seguridad, conoció La Estrella de Panamá.
En la actualidad los dos únicos embajadores de países miembros del Consejo de Seguridad que representan a la región de América Latina y el Caribe son Eloy Alfaro de Alba (Panamá) y Mauricio Gaona (Colombia).
Alfaro y Gaona participaron a ambos lados de la embajadora de Uruguay, Laura Dupruy, que preside la Celac, para dejar constancia de su apoyo a la declaración en defensa del concepto de rotación regional, que exige la selección de un representante de la región para el citado cargo.
Posteriormente, en una declaración conjunta, los 33 Estados miembros de la Celac defendieron la necesidad de avanzar hacia un sistema internacional más inclusivo y representativo en el organismo regional.
Además, el bloque regional sostuvo que, desde el inicio del proceso de selección, los países latinoamericanos y caribeños han mantenido una posición unificada en respaldo a esta aspiración, mediante la presentación de candidatos que, según la declaración, cuentan con las cualidades necesarias para dirigir la ONU y han superado un exhaustivo escrutinio público.
Entre los candidatos a secretario general están Rebeca Grynspan, Rafael Grossi, Carolyn Rodrigues-Birkett, María Fernanda Espinosa, Ivonne Baki, Olara Otunnu y Lana Nusseibeh.
El presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá respaldaría la candidatura del argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica para suceder a António Guterres al frente de la ONU a partir de este 1 de enero de 2027.
La Celac también afirmó que, durante las distintas rondas de votaciones informales en el Consejo de Seguridad de la ONU, los candidatos presentados por la región han recibido de manera constante el mayor respaldo.
A juicio de los Estados miembros, esta tendencia demuestra que la posibilidad de que una persona latinoamericana o caribeña ocupe la Secretaría General trasciende los intereses de la región y cuenta con un respaldo más amplio dentro de la comunidad internacional.
La declaración señala que la aspiración regional no responde únicamente al principio de rotación geográfica, sino también a la contribución que América Latina y el Caribe pueden hacer al fortalecimiento de las Naciones Unidas.
En ese sentido, el bloque destacó el compromiso de la región con los principios de la Carta de la ONU, el respeto al derecho internacional y su trayectoria en asuntos relacionados con la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Según la Celac, el nombramiento de una persona de la región contribuiría a fortalecer la capacidad de la organización para enfrentar los desafíos globales, promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo.
Los países también defendieron la necesidad de reforzar el diálogo internacional y garantizar que todas las regiones del mundo tengan voz en la orientación estratégica de las Naciones Unidas. regional sea debidamente considerada durante el proceso de selección del próximo secretario general.
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