Turquía entra en la carrera por la ONU y complica las aspiraciones de los candidatos de América Latina

Un nuevo contendiente se sumaría a la carrera que se libra desde hace varios meses en Nueva York por la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trataría del excanciller turco Feridun Sinirlioglu, de 70 años, conocido por su labor diplomática, desarrollada no solo en los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía sino en la misma ONU.

En la actualidad, se encuentra al frente de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, la cual está encargada de monitorear los procesos posconflicto en la antigua Yugoslavia así como en el espacio postsoviético.

De concretarse esta posibilidad, esto complicaría las posibilidades de que la ONU sea liderada por un latinoamericano desde el mandato del diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991). Los latinoamericanos que se mantienen en la contienda son la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Moreno Grossi y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.

La información, revelada por fuentes diplomáticas turcas a la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), es que la candidatura de Sinirloglu fue planteada al margen de la Asamblea General de la ONU, celebrada la semana pasada.

Los dos diplomáticos que accedieron a hablar con AP bajo condición de anonimato aseguraron que la nominación del exministro de Exteriores turco es una apuesta seria del Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan.

Sin embargo, el proceso al que se somete todo aquel que desea liderar la mayor organización multilateral del mundo no se antoja fácil, sobre todo, tomando en cuenta que el proceso de entrevista para optar a dicho cargo es considerado por muchos como ‘uno de los más difíciles del mundo’. Ni Erdogan ni su oficina confirmaron públicamente la información difundida por la agencia AP.