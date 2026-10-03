Turquía entra en la carrera por la ONU y complica las aspiraciones de los candidatos de América Latina

Un nuevo contendiente se sumaría a la carrera que se libra desde hace varios meses en Nueva York por la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trataría del excanciller turco Feridun Sinirlioglu, de 70 años, conocido por su labor diplomática, desarrollada no solo en los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía sino en la misma ONU.
En la actualidad, se encuentra al frente de la Organización para la Cooperación y Seguridad en Europa, la cual está encargada de monitorear los procesos posconflicto en la antigua Yugoslavia así como en el espacio postsoviético.
De concretarse esta posibilidad, esto complicaría las posibilidades de que la ONU sea liderada por un latinoamericano desde el mandato del diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991). Los latinoamericanos que se mantienen en la contienda son la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Moreno Grossi y la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
La información, revelada por fuentes diplomáticas turcas a la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), es que la candidatura de Sinirloglu fue planteada al margen de la Asamblea General de la ONU, celebrada la semana pasada.
Los dos diplomáticos que accedieron a hablar con AP bajo condición de anonimato aseguraron que la nominación del exministro de Exteriores turco es una apuesta seria del Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan.
Sin embargo, el proceso al que se somete todo aquel que desea liderar la mayor organización multilateral del mundo no se antoja fácil, sobre todo, tomando en cuenta que el proceso de entrevista para optar a dicho cargo es considerado por muchos como ‘uno de los más difíciles del mundo’. Ni Erdogan ni su oficina confirmaron públicamente la información difundida por la agencia AP.
El rol del Consejo de Seguridad de la ONU —en el que Panamá figura como miembro no permanente— es fundamental para la decisión posterior que tome la Asamblea General de la ONU en la elección del próximo líder del organismo.
De acuerdo con el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es el encargado de enviar una recomendación a la Asamblea General, que posteriormente nombra al secretario general. El secretario general es nombrado por un período de cinco años y puede ser reelegido una sola vez.
En tanto, el poder reside especialmente en los cinco miembros permanentes del Consejo con poder de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, que hasta ahora han mantenido en reserva sus preferencias.
De acuerdo con AP, la posibilidad de que prospere una eventual candidatura de Sinirlioglu sería difícil, ya que enfrentaría una posible oposición de países como Grecia e Israel, que figuran actualmente como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
En lo que se refiere a Grecia, la nación helénica mantiene una disputa territorial con Turquía por la isla de Chipre. Por otro lado, Israel busca limitar la creciente influencia de Ankara en Siria, tras la presencia militar turca en territorio sirio, en medio del nuevo escenario que se abrió tras la caída del dictador sirio Bashar al Assad en 2024.
El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, se opuso a este escenario y, por otro lado, advirtió del supuesto riesgo que supondría que el territorio sirio se convirtiera en una plataforma militar utilizada para amenazar a su país.
“Turquía está siguiendo el manual de los representantes iraníes. Está profundizando su presencia militar en Siria, estableciendo bases y ampliando su influencia. (...) Si la soberanía siria realmente importa a la comunidad internacional, no puede aplicarse un criterio a Israel y otro a Turquía”, añadió Danon en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.
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