Las banderas de Panamá ondearon frente a la Iglesia del Carmen, en la vía España, donde manifestantes se concentraron este martes 17 de noviembre para expresar su rechazo a la minería y a una posible reactivación de Cobre Panamá.
La movilización ocurrió un día después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara que iniciará conversaciones con First Quantum Minerals para explorar una posible operación temporal de la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón.
“¡Un pueblo unido jamás será vencido!”, corearon los participantes mientras exhibían pancartas y consignas contra la actividad minera. Entre los mensajes también destacaron expresiones como “Fuera Minera”, dirigidas contra la empresa y cualquier iniciativa que permita retomar la explotación del yacimiento.
La concentración trasladó nuevamente el debate sobre Cobre Panamá a las calles de la capital, en momentos en que el Gobierno prepara conversaciones con la empresa minera y plantea una alternativa para financiar el cierre ordenado de las instalaciones.
La manifestación también afectó la circulación vehicular en el sector de vía España. Los participantes ocuparon los carriles de la vía pública, mientras conductores enfrentaron interrupciones y desvíos temporales. Transeúntes y reporteros documentaron la jornada con teléfonos celulares y cámaras.
Una negociación en medio del rechazo ciudadano
La protesta coincidió con los preparativos del Gobierno para iniciar el próximo lunes 23 de noviembre las conversaciones formales con First Quantum Minerals.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el Estado no necesita firmar un contrato consigo mismo para explotar sus propios recursos minerales. “No es necesario tener un contrato con uno mismo cuando el Estado panameño es dueño del recurso”, sostuvo durante una entrevista en el programa Noticias AM de TVN Noticias.
Sin embargo, el Ejecutivo todavía no define la figura jurídica que permitiría desarrollar una eventual operación minera. Chapman indicó que esa alternativa se analizará durante el proceso de negociación y descartó que exista una decisión tomada sobre la creación de una sociedad anónima de capital público o la recuperación de esquemas estatales anteriores.
La discusión tiene como antecedente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato ley de Minera Panamá. Las protestas de aquel año paralizaron al país durante semanas y marcaron uno de los episodios de mayor conflictividad social y ambiental de la historia reciente.
El Gobierno plantea una operación temporal
La propuesta de Mulino contempla una posible explotación temporal para generar recursos que permitan financiar el cierre definitivo de la mina. Chapman estimó en aproximadamente 20 años el periodo de cuido y mantenimiento del yacimiento.
Entre las condiciones que el Gobierno considera innegociables figuran el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, la aplicación de estándares ambientales de primer nivel, la reducción del área de explotación y la reforestación total.
El ministro también mencionó la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza y transparencia comparables o superiores a los de la Autoridad del Canal de Panamá. En el plano económico, señaló que el país debe recibir ingresos superiores a los 375 millones de dólares anuales proyectados previamente por las autoridades.
First Quantum Minerals manifestó su disposición a participar en las conversaciones y en el proceso paralelo de consulta ciudadana. Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada respaldó el diálogo y destacó su potencial para generar empleos y dinamizar la economía.
La consulta ciudadana, otro punto del debate
Frente a las posiciones del Gobierno y del sector empresarial, la manifestación mostró que la posibilidad de reactivar Cobre Panamá también enfrenta oposición ciudadana.
El Ejecutivo prometió desarrollar un proceso de participación pública con mecanismos digitales y presenciales, bajo los principios del Acuerdo de Escazú. La consulta abordará las alternativas de operación, la supervisión del cierre y el destino de los recursos antes de cualquier decisión definitiva.
La protesta frente a la Iglesia del Carmen vuelve a colocar la minería en el centro del debate nacional. Mientras el Gobierno busca una fórmula jurídica para negociar con First Quantum Minerals, los sectores que rechazan la actividad extractiva mantienen su oposición en las calles.
Con las conversaciones previstas para el 23 de noviembre, el futuro de Cobre Panamá queda sujeto a las discusiones sobre la legalidad de una eventual operación, sus condiciones ambientales y la participación de la ciudadanía.