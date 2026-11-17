Las banderas de Panamá ondearon frente a la Iglesia del Carmen, en la vía España, donde manifestantes se concentraron este martes 17 de noviembre para expresar su rechazo a la minería y a una posible reactivación de Cobre Panamá. La movilización ocurrió un día después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara que iniciará conversaciones con First Quantum Minerals para explorar una posible operación temporal de la mina, ubicada en Donoso, provincia de Colón. “¡Un pueblo unido jamás será vencido!”, corearon los participantes mientras exhibían pancartas y consignas contra la actividad minera. Entre los mensajes también destacaron expresiones como “Fuera Minera”, dirigidas contra la empresa y cualquier iniciativa que permita retomar la explotación del yacimiento. La concentración trasladó nuevamente el debate sobre Cobre Panamá a las calles de la capital, en momentos en que el Gobierno prepara conversaciones con la empresa minera y plantea una alternativa para financiar el cierre ordenado de las instalaciones. La manifestación también afectó la circulación vehicular en el sector de vía España. Los participantes ocuparon los carriles de la vía pública, mientras conductores enfrentaron interrupciones y desvíos temporales. Transeúntes y reporteros documentaron la jornada con teléfonos celulares y cámaras. Una negociación en medio del rechazo ciudadano

La protesta coincidió con los preparativos del Gobierno para iniciar el próximo lunes 23 de noviembre las conversaciones formales con First Quantum Minerals. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el Estado no necesita firmar un contrato consigo mismo para explotar sus propios recursos minerales. “No es necesario tener un contrato con uno mismo cuando el Estado panameño es dueño del recurso”, sostuvo durante una entrevista en el programa Noticias AM de TVN Noticias. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no define la figura jurídica que permitiría desarrollar una eventual operación minera. Chapman indicó que esa alternativa se analizará durante el proceso de negociación y descartó que exista una decisión tomada sobre la creación de una sociedad anónima de capital público o la recuperación de esquemas estatales anteriores. La discusión tiene como antecedente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional el contrato ley de Minera Panamá. Las protestas de aquel año paralizaron al país durante semanas y marcaron uno de los episodios de mayor conflictividad social y ambiental de la historia reciente. El Gobierno plantea una operación temporal